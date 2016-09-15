Расследование
15:24, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Олигарх Юрий Ковальчук съехался со своим партнером

Юрий Ковальчук
Юрий Ковальчук
Фото: Стоп-кадр YouTube

Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и управляющий активами этого банка Дмитрий Мансуров «поселились» в одной квартире.

В 2005 году известный теннисист Евгений Кафельников переехал в ЖК «Венский дом» на Плющихе. Архитектурный облик этого элитного комплекса навеян австрийской классикой позапрошлого века: облицовка натуральным камнем, венская штукатурка, лепнина, бронзовый Штраус в ландшафтном саду...

Однако уже через полгода в пятиметровую квартиру спортсмена въехал новый хозяин — тогда еще не настолько медийный бизнесмен Юрий Ковальчук, известный в то время, пожалуй, лишь своей близостью к Владимиру Путину.

Два года назад в одной из соседних квартир поселился Дмитрий Мансуров, гендиректор ЗАО «АБР Менеджмент», которая управляет активами банка «Россия» Юрия Ковальчука. А этим летом Ковальчук и Мансуров решили свои квартиры объединить. Теперь у деловых партнеров — общее жилье на двоих, площадью более 600 кв. м и рыночной стоимостью около миллиарда.

При этом известно, что у Юрия Ковальчука есть семья — жена Татьяна и уже взрослый сын Борис. Как они отнеслась к такому неожиданному сожительству — неизвестно.

читайте также:Самолет с регистрационным номером M-YOIL, приписанный к кипрской Никосии, но несколько месяцев простоявший в швейцарском Базеле, перебазировался наконец в Россию
Появились первые фото нового самолета Сечина
Как стало известно Sobesednik.ru, элитный Bombardier BD-700-1A10 Global 6000 попал в кадр в аэропорту Пулково »

читайте также:Игорь Шувалов
Игорь Шувалов может оказаться в центре еще одного скандала – налогового
За скупку квартир вице-премьер ответственности не понесет. А за неуплату налогов? — задается вопросом Sobesednik.ru »

Ролдугин Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Олигарх Юрий Ковальчук съехался со своим партнером
15:24, 15 Сентября 2016
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и управляющий активами этого банка Дмитрий Мансуров «поселились» в одной квартире
»
Виктория Катаева: НТВ бросит "скандалы, интриги, расследования"?
14:53, 15 Сентября 2016
На презентации нового сезона НТВ зрителей обнадежили глобальными переменами на скандальном телеканале. А что получится?
»
Вячеслав Колосков о финале ЛЧ-18 в Киеве: Не волнуйтесь, мы туда не попадем
13:23, 15 Сентября 2016
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести финал Лиги чемпионов в Киеве
»