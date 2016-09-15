Олигарх Юрий Ковальчук съехался со своим партнером

Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и управляющий активами этого банка Дмитрий Мансуров «поселились» в одной квартире.

В 2005 году известный теннисист Евгений Кафельников переехал в ЖК «Венский дом» на Плющихе. Архитектурный облик этого элитного комплекса навеян австрийской классикой позапрошлого века: облицовка натуральным камнем, венская штукатурка, лепнина, бронзовый Штраус в ландшафтном саду...

Однако уже через полгода в пятиметровую квартиру спортсмена въехал новый хозяин — тогда еще не настолько медийный бизнесмен Юрий Ковальчук, известный в то время, пожалуй, лишь своей близостью к Владимиру Путину.

Два года назад в одной из соседних квартир поселился Дмитрий Мансуров, гендиректор ЗАО «АБР Менеджмент», которая управляет активами банка «Россия» Юрия Ковальчука. А этим летом Ковальчук и Мансуров решили свои квартиры объединить. Теперь у деловых партнеров — общее жилье на двоих, площадью более 600 кв. м и рыночной стоимостью около миллиарда.

При этом известно, что у Юрия Ковальчука есть семья — жена Татьяна и уже взрослый сын Борис. Как они отнеслась к такому неожиданному сожительству — неизвестно.