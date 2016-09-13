Эксперт Transparency International: Арест Одинцева грозит отставкой Вайно

Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о странностях в уголовном деле СЛО «Россия».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 13 сентября Басманный суд Москвы арестовал гендиректора ФГУП «Специальный лётный отряд "Россия"» Ярослава Одинцева. В суде пояснили, что в отношении задержанного, которого поместили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». СЛО «Россия» находится в подчинении у Управления делами президента РФ и занимается перевозкой первых лиц страны, а также руководителя ФСБ России.

Заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов в беседе с Sobesednik.ru рассказал о странностях, которые он обнаружил в уголовном деле, фигурантами которого стали сотрудники СЛО «Россия», и предсказал крупные кадровые перестановки в российском правительстве, которых можно ожидать в связи с этой историей.

— Илья Вячеславович, какую оценку вы можете дать этому уголовному делу?

— Можно с разных сторон смотреть на эту историю. Естественно, никакой подробной информации, кроме той, что в СМИ, нет. Понятно, что эта структура, которую он [Одинцев] возглавлял — «Специальный лётный отряд "Россия"» — это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое входит в структуру Управления делами президента России. Не так давно сотрудники этой организации оказались фигурантами уголовного дела по поводу мошеннических действий при организации торгов. Там ключевые фигуры — все, кроме руководителя: и руководители конкурсной комиссии, и главный инженер, и еще много людей.

— Какие конкретно махинации вменялись фигурантам этого дела?

— Собственно, [причиной уголовного преследования стало] исполнение госконтракта по вопросу капитального ремонта систем кондиционирования и всех остальных этих вещей. Я посмотрел и этот государственный контракт, и те претензии, которые ему [Одинцеву] вменяют: по крайней мере, в средствах массовой информации говорится именно о том, что его задержание в помещении под домашний арест как раз каким-то образом связано с этими событиями. Единственное, что у меня вызвало большое сомнение — это то, что срок исполнения этого государственного контракта указан: 15.12.2016. То есть до этого периода сама компания-исполнитель ЗАО «Прибор-сервис» имеет возможность выполнить этот государственный контракт по договору, который она заключила с ФГБУ СЛО «Россия». Исходя из этого, может быть, у этой истории есть какая-то политическая мотивация помимо того, что реально происходит с этим уголовным делом.

Илья Шуманов Фото: личная страница в Facebook

— Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь это расследование в плане кадровых перестановок?

— Что касается причинно-следственной связи, я думаю, что, поскольку он [СЛО «Россия»] входит в структуру Управления делами президента, возможна смена руководителя Администрации президента. Я считаю, что его близость к господину Чемезову как раз является первопричиной таких кадровых или антикоррупционных расследований и вспышек.

— Что вы в целом думаете о сложившемся «тренде» активной борьбы с коррупцией в ключевых государственных ведомствах, которая заметна всем нам в последнее время? Одним из последних громких уголовных дел стал арест полковника МВД Дмитрия Захарченко. (Прим. ред.: опрошенные Sobesednik.ru эксперты тоже оценивают эту историю как часть предвыборной кампании.)

— Я бы эти две истории не смешивал. Но, естественно, эта тенденция видна, она похожа на локомотив: у нас каждый день задержание какого-то чиновника или бизнесмена по обвинению в коррупции или в связи с какими-то коррупционными ситуациями — в неделю так точно одно событие происходит. Возможно, это связано с избирательной кампанией; возможно, это связано с антикоррупционной кампанией; возможно, сейчас они являются синонимами. Но я бы как юрист смотрел на то, кому выгодно. «Cui prodest» — есть такая замечательная латинская фраза. Я бы в первую очередь на это обращал внимание, а потом уже на события, инкриминируемые составы и видеоролики и фотографии со всеми этими изъятыми деньгами, имуществом, активами и прочим.