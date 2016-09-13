Дело Захарченко: "чистка рядов" продлится до... выборов?

Бывший опер раскрыл Sobesednik.ru, откуда дома у арестованного по громкому делу полицейского миллиарды рублей.

Напомним, как сообщал Sobesednik.ru, в субботу в ходе обыска в квартире у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко оперативники нашли $123 миллиона наличными (почти 8 млрд рублей).

— Это деньги ТЭК — компаний топливно-энергетического комплекса, — уверен глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, — Захарченко работал заместителем начальника в подразделении «Т» МВД, то есть должен быть выявлять и расследовать преступления в сфере ТЭКа.

Но Захарченко вместе с подчиненными «усовершенствовали» схему — находили, выявляли, но не сажали, а брали деньги, закрывали глаза, все было шито-крыто, все довольны, — выдвигает свою версию Пашкин. — Это называется «решать вопросы».

— На этом можно заработать 8 миллиардов?

— Можно и больше. И наверняка было больше. Естественно, «делились» — по-другому никак. ФСБ знает, с кем и какими долями он [Захарченко] делился. Но получит ли эта информация ход — неясно.

— Захарченко все отрицает.

— Естественно. И подельников он не выдаст. Зачем ему на себя «группу» [преступление, совершенное группой лиц] вешать? Срок себе увеличивать? Мы от имени профсоюза уже открыто предупреждаем: кто ворует — увольняйтесь быстрее из органов. Пока не вывели в наручниках.

— Удивительно, что полицейские чины, которые должны быть в курсе всех нюансов оперативной работы, попадаются...

— Его, вероятно, давно «вели». Но большие деньги вселяют веру в безнаказанность. Как говорят, «жадность фраера сгубила». Но, честно говоря, было немало случаев, когда коррупционерам удавалось защититься, откупиться, уйти от наказания. На это они все и рассчитывают. Но сейчас наличие даже больших денег не спасает — отмашка на чистку рядов дана, и до выборов ее никто не отменит. Такие громкие эпизоды положительно влияют на настроение электората, — заключает эксперт.