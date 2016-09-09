Дочь президента поселилась у кремлевской базы отдыха

Тихий уголок в 10 км от МКАД «в качестве престижного дачного поселка имеет вековую историю и внушительный список гостей из первых лиц государства»

Как узнал Sobesednik.ru, у оздоровительного комплекса Управделами президента есть замечательный сосед — вернее, соседка.

Есть в Подмосковье такое Федеральное государственное автономное учреждение — «Оздоровительный комплекс "Архангельское"» Управления делами Президента Российской Федерации (раньше оно называлось просто Дом отдыха «Архангельское»). Как сказано на кремлевском сайте, этот тихий уголок в 10 км от МКАД «в качестве престижного дачного поселка имеет вековую историю и внушительный список гостей из первых лиц государства. Комплекс обеспечен полной инфраструктурой комфортного загородного отдыха, опытным и проверенным персоналом, системой безопасности повышенного уровня и дополнительными услугами».

Особо уважаемые лица, даже если они не проживают в «Архангельском», тоже имеют возможность попользоваться его «комфортной инфраструктурой». И в 2013 году, как выяснил Sobesednik.ru, число этих лиц пополнилось еще одним медийным персонажем.

Динара Кулибаева Фото: Стоп-кадр YouTube

На одном из земельных участков неподалеку от кремлевских дач (раньше это было Подмосковье, а теперь — Новая Москва) сначала поселился газовый трейдер из Казахстана Асхат Баймагамбетов, после чего участок перешел к тогдашнему замдиректору «КазТрансГаза» Кайрату Боранбаеву, который сегодня возглавляет паралимпийцев Казахстана. А три года назад на этих 70 сотках разместилась некая Динара Кулибаева. Отчество Кулибаевой в выписке из Росреестра дипломатично не указано. Надо полагать, именно из дипломатических соображений. Так зовут среднюю дочь казахского президента Нурсултана Назарбаева.

Сама Кулибаева — фигура непубличная, а вот ее муж Тимур, которого на родине прозвали «нефтяным принцем», не только возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, но и в 2011 года вошел в Совет директоров Газпрома. Как писала казахская пресса, произошло это с подачи «представителей российского правительства».

О самой Кулибаевой до сих пор говорили, что она живет в Швейцарии. Оказалось — не только. Новая Москва немногим хуже, главное — знать нужные места, где поселиться.