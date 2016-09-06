Появились первые фото нового самолета Сечина

Самолет с регистрационным номером M-YOIL, приписанный к кипрской Никосии, но несколько месяцев простоявший в швейцарском Базеле, перебазировался наконец в Россию

Как стало известно Sobesednik.ru, элитный Bombardier BD-700-1A10 Global 6000 попал в кадр в аэропорту Пулково.

О том, что офшорная дочка «Роснефти» завела себе на офшорном же острове Мэн еще один люксовый бизнес-джет, Sobesednik.ru написал впервые в конце августа.

Сразу после запроса Sobesednik.ru в «Роснефть» самолет с регистрационным номером M-YOIL, приписанный к кипрской Никосии, но несколько месяцев простоявший в швейцарском Базеле, перебазировался наконец в Россию. Согласно данным портала Planefinder.net, 26 августа лайнер вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, а через два дня вернулся в столицу. На вылете из аэропорта Пулково его и подловили фотокамеры. Снимки выложены на сайте Onespotter.com. Даже внешне Bombardier M-YOIL выглядит элегантно — можно представить, насколько шикарен он изнутри.

Даже внешне Bombardier M-YOIL выглядит элегантно Фото: Planefinder

В настоящий момент самолет Сечина должен находиться в столичном аэропорту Внуково, где обычно паркуются другие люксовые борта «Роснефти». Управляет этим летающим авиапарком нефтяников формально австрийская (то есть зарегистрированная в Австрии) компания ART Aviation GmbH. Впрочем, прежде другой Bombardier «Роснефти» — BD-700-1A10 Global Express XRS с номером OE-IRA — обслуживала, например, финская Airfix Aviation, в то время принадлежавшая другу Владимира Путина предпринимателю Геннадию Тимченко.

После введения против него санкций Тимченко продал свою долю в авиабизнесе и к самолетам «Роснефти» сейчас отношения не имеет. Теперь они находятся в ведении ART Aviation GmbH, и кто персонально стоит за этой структурой, в настоящий момент неизвестно. Даже сайт авиакомпании на ремонте. Есть что скрывать?