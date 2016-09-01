Сорвали джет-пот. Как российские чиновники и госменеджеры оседлали "крылатые бентли"

Как любовь к «Бомбардирам» объединила Шувалова и Сечина. Расследование Sobesednik.ru

Не только первый вице-премьер Игорь Шувалов любит парить в облаках на люксовом самолете, оформленном на офшор, но и… Но об этом чуть ниже.

Миллиард баксов сверху

А пока стало известно, что Владимир Путин поручил правительству обнулить таможенные пошлины и НДС на покупку бизнес-самолетов (бизнес-джетов). Сегодня одни только ввозные пошлины тянут порой на 30% от стоимости лайнера. А это может быть и миллиард рублей, и даже больше.

Понятно, что при таком раскладе многие владельцы бизнес-джетов (да почти все – порядка 90%) предпочитают регистрировать свои личные или корпоративные самолеты за границей. Не очень патриотично, зато дешево. А когда речь идет о таких деньгах, редкий патриот не становится рыночником.

Вот правительство и прорабатывает вопрос о снижении налоговой нагрузки. Ведь если самолеты переедут (точнее, перелетят) в Россию, их владельцы каждый год будут именно здесь, а не за бугром, платить по 1–2 млн $ за содержание своих воздушных судов. А всего таких судов насчитывается до 500. То есть страна каждый год будет получать по лишнему миллиарду.

Вот только трудно поверить, что бизнес-джеты сразу так и ринутся в родную гавань. Они же не Севастополь.

Бермудский треугольник Шувалова

Взять, к примеру, того же Игоря Шувалова, собаки которого регулярно путешествуют по миру на персональном Bombardier Global Express XRS, люксовом самолете, который еще называют «летающим бентли». Самолет этот летает под бортовым номером M-VQBI, и первая буква номера означает, что он находится под юрисдикцией офшорного острова Мэн. А владеет лайнером, как указано в местном реестре, компания Altitude X3 Ltd., зарегистрированная в другом офшоре – на Бермудах. Владеет этой фирмой сын Шувалова, который и дает самолет покататься не только собакам, но и своему папе. А папа за это оплачивает все расходы. Это формально. А фактически…

– Фактически на острове Мэн запрещено регистрировать самолеты для коммерческих целей. Только корпоративные, – пояснила Sobesednik.ru юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. – Некоммерческая цель значит не то, что можно запросто дать кому-то покататься в самолете даром. Там все четко регламентировано. Это значит, что в самолете должен лично находиться руководитель компании или его подчиненные. И собаки к их числу не относятся. А то, что Шувалов-старший еще и платил за пользование самолетом, тоже, на наш взгляд, нарушает это правило. Больше того, по российскому Воздушному кодексу иностранные компании, не зарегистрированные на территории России, также не имеют права совершать у нас такие коммерческие перелеты.

Правда, в последнее время M-VQBI их и не совершает. Ну или не делает этого открыто. После скандала вокруг того, что госчиновник летает на «крылатом бентли», этот бизнес-джет исчез из поля зрения радаров. Его след затерялся в начале августа в свете красных фонарей аэропорта Амстердама. Зато вместо этого Sobesednik.ru напал на след похожего самолета, связанного с другим представителем нашей элиты.

Новый лайнер для Сечина

Оказалось, 7 марта этого года в авиареестре острова Мэн появился еще один люксовый самолет. Канадский Bombardier BD-700-1A10 Global 6000 приобрела компания Shelf Support Shiphold Limited (SSSL), прописанная на Кипре. По документам, которые оказались в распоряжении Sobesednik.ru, директором фирмы значится Александр Соколов, который по совместительству возглавляет финансовый департамент «Роснефти».

Упоминание о SSSL удалось найти в свежем списке лиц, аффилированных с «Роснефтью» (за номером 210). В одном из старых ежеквартальных отчетов нефтяной компании сказано, что SSSL специализируется на недвижимости, а фрахтовые услуги для «Роснефти» оказывает еще один дочерний офшор – Skyline Asset Management Ltd. (SAML).

При этом нельзя сказать, чтобы «Роснефти» и раньше не на чем было летать: SSSL и SAML до этого уже приобрели ряд других самолетов премиум-класса (те же Bombardier, допустим, или реактивный Dassault Falcon 7x за 52 млн $), которые они уступили материнской фирме по договору фрахта. То есть «Роснефть», по сути, через офшоры арендовала самолеты у себя самой. Так что Шувалов такой не один.

И теперь нефтяники по-тихому прикупили себе в кризис еще один Bombardier, стоимостью до 55 млн $. По данным онлайн-трекера Planefinder, этот «летающий бентли» с регистрационным номером M-YOIL был так «срочно» нужен Игорю Сечину, что почти полгода простоял без дела в аэропорту швейцарского Базеля (во всяком случае, данных с радаров о других его передвижениях обнаружить не удалось). Первый рейс, который зафиксировал Planefinder, состоялся лишь на прошлой неделе. И свояжировал M-YOIL отнюдь не в Ханты-Мансийск.

Посадка в тихой гавани

Рано утром 22 августа M-YOIL поднялся в воздух, пересек территорию Франции и приземлился на маленьком островке посреди пролива Ла-Манш. Остров Гернси. Входит в таможенную зону ЕС, но не входит в ЕС. Является частью владений британской короны, но не является частью Великобритании. Одним словом, офшор, занесенный российским Минфином в черный список как один из самых непрозрачных.

– Сомневаюсь, что кто-то может летать на Гернси с туристической целью – нечего там смотреть. Там чуть ли не все жители знают друг друга в лицо, – рассказал «Собеседнику» партнер Paragon Advice Group, юрист-международник Александр Захаров, лично посетивший все офшорные гавани мира. – В качестве шутки можно предположить, что пилот просто перепутал: хотел лететь в Санкт-Петербург, а на Гернси есть местечко Сент-Питер-Порт. Но вообще этот остров – популярное место для создания какого-нибудь международного фонда.

С какой все-таки целью самолет «Роснефти» приземлился на Гернси, выяснить не удалось. На этот и другие схожие вопросы Sobesednik.ru в нефтяной компании предпочли не отвечать. А спустя двое суток M-YOIL и вовсе с Гернси улетел… И снова не на нефтяные скважины России. В другой бриллиант британской короны – офшорный остров Мэн, на котором борт формально зарегистрирован.

– Мэн известен как одно из любимых мест регистрации корпоративной авиации, и даже если правительство решит обнулить пошлины на покупку бизнес-джетов, вряд ли большинство их владельцев поспешат перевести свои суда в Россию, – считает Александр Захаров. – У нас выше расходы на содержание, у нас придется указывать полную стоимость самолета, у нас есть риск попасть под санкции, у нас сложнее получить разрешения на международные полеты... Наконец, у нас придется раскрыть владельцев люксовых самолетов. А такой огласки хотят не все.

Справка

«Я лично в прошлом году провел 650 часов в самолете. Если кто-то хочет 650 часов проводить в самолете – пожалуйста», – не так давно заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, по сути, предложив своим завистникам занять его место. Но что же представляет собой это место в новеньком Bombardier Global 6000? Громадный салон, в котором обычно присутствует «приватный уголок» с кроватью. Эксклюзивная отделка. Диван, гардероб, столик для романтических ужинов, душевая кабина, два санузла… Детали зависят от фантазии заказчика.

Кстати

«Газпром» пополнил весной свой и без того внушительный авиапарк двумя новенькими Falcon 7x. Руководство «Роскосмоса» поближе к земле предпочитает перемещаться на комфортабельном Gulfstream G550. Человек, похожий на Рамзана Кадырова, летает на самолете, похожем на самолет Шувалова (только с другим номером – VP-CKR). Семья полпреда Юрия Трутнева пользуется Bombardier Global 5000 и более скромным Challenger 300. Руководство Сбербанка не брезгует Global 650, а вот арестованный за хищения бывший глава «РусГидро» Евгений Дод предпочитал Bombardier Challenger 850... Словом, список получается не короткий.