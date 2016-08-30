Новым главой МУРа может стать Сергей Карпов

Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москвы полковник Карпов на встрече с Председателем Совета Муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином

Главный кандидат на пост главы МУРа — руководитель столичного Центра по противодействию экстремизму, узнал Sobesednik.ru.

— Поиски нового кандидата на должность главы Московского уголовного розыска идут уже месяц. Мало кто соглашается. Говорят, трудно сработаться с главным московским полицейским Анатолием Якуниным. Например, один из членов нашего профсоюза вынужден был уволиться из органов, так как от него требовали скорейшего раскрытия дела, не давая времени на доскональный сбор доказательств. То есть погоня за «палками» в отчетности процветает, и профессионалам в такой обстановке оставаться сложно, — прокомментировал для Sobesednik.ru ситуацию в Московском уголовном розыске (МУР) руководитель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Официальная версия — МУР реорганизуют. Неофициально — идет борьба с коррупцией в рядах уголовного розыска. Большинство сыщиков уже выведены за штат, остался один отдел — убойный, который раскрывает убийства.

— Реорганизация, согласитесь, странный метод борьбы с коррупцией. Если есть факты злоупотреблений, за них нужно судить, а не ворошить всю структуру легендарного подразделения, — считает Пашкин.

Прежний глава МУРа Игорь Зиновьев, по данным СМИ, переводится на пост главы УВД Восточного округа Москвы, что в полиции воспринимается как понижение. Его кресло в МУРе может занять руководитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве Сергей Карпов.

Sobesednik.ru позвонил в приемную Центра по противодействию экстремизму, трубку снял сам руководитель Сергей Карпов. Вопрос о переводе в МУР он не стал комментировать: «Давайте без комментариев».

Официальных данных о назначении нового главного сыщика Москвы пока не появилось.

— Удивительно, что вначале перекраивается вся структура МУРа и только потом назначают руководителя, — удивлен Михаил Пашкин. — Очевидно, мы увидим, как легендарный МУР превратится в посредственное подразделение...