Мифы и правда о спиннерах

Sobesednik.ru выяснил, все ли правда, что говорят о спиннерах хорошего или плохого.

Всего за несколько месяцев спиннеры успели завоевать всё и всех, кого могли, – их теперь можно купить в любом киоске и найти даже в карманах детсадовцев.

Развивает мелкую моторику?

ДА.

Любые манипуляции со спиннером подразумевают мелкие движения пальцами, так что моторика реально тренируется. Для детей это хорошо тем, что развивает речь, зрение, письмо и ловкость. Для взрослых, впрочем, тоже – отсюда расчет, что спиннеры якобы помогают восстанавливаться после инсульта.

Успокаивает?

ВПОЛНЕ.

По мнению неврологов и психологов, спиннер вполне справляется с ролью игрушки-антистресса. Принцип тот же, что и, например, перебирание четок: монотонные движения пальцами успокаивают.

Помогает гиперактивным?

В ПРИНЦИПЕ ДА.

Считается, что спиннеры изначально были придуманы для детей с неврологическими проблемами и что они помогают, например, гиперактивным людям удовлетворить потребность в движении, которая отвлекает, и сосредоточиться. Не всем и не всегда помогает, поправляют врачи, но попробовать стоит.

Вызывает зависимость?

ВОЗМОЖНО.

Не сам спиннер, конечно, а ситуация, когда в состоянии тревоги нужно что-то держать, крутить, вертеть в руках. Это называется стереотипным поведением. Спиннер, конечно, лучше, чем щелкать суставами или грызть ногти, но в самом факте такой потребности нет ничего хорошего, а есть повод обратиться к неврологу.

Лучше спиннер, чем планшет?

Когда дети маленькие, все приходится контролировать: сколько смотреть мультики, когда ложиться спать, как долго играть на планшете и пр. Что со спиннером, объясняет Юрий Ширяев, заведующий неврологическим отделением детской городской больницы им. Башляевой:

– По моему мнению, для ребенка лучше спиннер, чем гаджет. Нет риска, что он замкнется, уйдет в виртуальный мир, есть повод общаться со сверстниками, объединяться вокруг этого интереса. Хотя все хорошо в меру, и желательно, если ребенок просит спиннер, чтобы игрушка не была яркой, не имела острых краев и светящихся элементов. Мелькание лопастей с огоньками, особенно в темноте, перегружает нервную систему – это точно неполезно, а может быть и опасно.