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Как противостоять школьной травле: советы психолога

Психология

Редакция 07:04, 21 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как быть в ситуации, если ваш ребенок в школе подвергается травле со стороны одноклассников.

В школе, как и в любом другом коллективе, случаются ЧП и конфликты. Вот только их участникам приходится сложнее, чем взрослым, потому что они дети и в их жизни такое, возможно, впервые. Вот например...

В школе обижают

Ребенок только пошел в школу или перешел в новую и однажды сообщил, что его обижают. А потом еще раз. А потом пришел с разбитым носом. Через неделю – в слезах. Вам больно и обидно за него, и за себя – что не научили защищаться. Вам казалось, что все можно решить путем переговоров, а оказалось, это не всегда работает даже в жизни детей. Как быть?

Во-первых, выяснить, что за коллектив сложился в школе. Очень может быть, что в классе собралось много детей, которые предпочитают применять силу в любых ситуациях, а учитель это не пресекает. В таком случае лучший вариант – это перевести ребенка в другую школу.

Во-вторых, родители должны защитить ребенка. Так не стесняйтесь и не бойтесь прослыть родителем-скандалистом: идите в школу и выясняйте, что происходит. Это прежде всего покажет ребенку, что он не один.

Поговорите с ребенком, понаблюдайте за ним. Бывает, дети сами вызывают ситуации, в которых они – жертва, а кто-то – агрессор. Это их способ получить внимание взрослых. Если это окажется именно так, то лучше обратиться за помощью к детскому психологу.

Еще раз объясните ребенку, что иногда давать сдачи можно – в том случае, если никак иначе объяснить агрессору, что он не прав, не получается. 

Украли ценную вещь

Чаще всего у детей в школьных стенах пропадают мобильные телефоны. Даже если это не самая дорогая вещь, какая есть при вашем ребенке, «приделать ноги» ей легче всего. Именно поэтому и учителя, и школьные психологи, и полицейские упорно просят родителей не покупать детям то, чего будет жаль лишиться. Но кто вообще будет отвечать, если такое случится?

Если вы думаете, что школа, то ошибаетесь. Ни администрация, ни фирма, чьи сотрудники охраняют школу, ответственности за вещи учеников не несут. Как правило, большинство таких инцидентов разрешаются сами – по статистике кражи чаще совершают одноклассники жертвы. И потому в первую очередь стоит обратиться к классному руководителю. Следующий шаг (если не удалось вернуть вещь) – к директору школы. Администрация школы должна вызвать сотрудников полиции, которые  проведут оперативные действия. Возможно, будут опрошены дети (конечно, в присутствии педагогов и/или школьного психолога). После того как будет привлечена полиция, виновной стороне придется отвечать даже в том случае, если она решит вернуть вещь добровольно. Об этом, кстати, стоит пре­дупредить ребенка, если есть вероятность, что он сам стал причиной исчезновения чьих-то вещей.

Постоянно дразнят

Ребенок, который чем-то отличается от остальных, – всегда удобная мишень для дразнилок. Он может быть худой или полный, высокий или маленький, рыжий или блондин, с веснушками или торчащими ушами – решительно все во внешности или в поведении может стать поводом услышать обидное, если...

Если ребенок реагирует на это. Есть масса способов для родителей проявлять свое отношение к такой ситуации, но главный – это научить ребенка «не кормить троллей». Он останется мишенью, пока обидчики не убедятся, что их выступления ему неинтересны. Ведь их единственная цель – обидеть, задеть. Поэтому игнор – лучший способ прекратить это. Если же вы решили разобраться, идите не к детям, не к их родителям, а к учителю, потому что от него почти на сто процентов зависит, будет ли продолжение. И ему совершенно по силам все прекратить. Более того,  противостоять буллингу (от англ. bullying – травля, преследование, задирание) – его прямая обя­занность.

Подсказка

Чаще всего жертвами агрессии со стороны других детей становятся дети тех родителей, которые сами не вполне понимают, как себя в такой ситуации вести. Значит, самим родителям стоит подумать и решить, как можно защищать свои права и границы, тогда и ребенка можно будет этому научить. Дети на примере родителей научатся со временем принимать важные решения, оказавшись в непростых ситуациях.

Как научить давать сдачи

Детский психолог Татьяна Данилова:

– Один из самых непростых вопросов, встающих перед каждым родителем: как научить ребенка давать сдачи? И стоит ли вообще учить его этому? Не станет ли он драться со всеми, если мы ему это разрешим? Мучительное противоречие, раздирающее на части практически любого взрослого. Борьба между гуманизмом и реальностью.

Конечно, любому человеку важно уметь постоять за себя. Весь вопрос в том, как. Точно не стоит в любой конфликтной ситуации учить ребенка размахивать кулаками, ведь и мы, взрослые, стараемся разрешать конфликты мирным путем, применяя силу только в крайних случаях, когда ничего другого уже не остается.

Важно помнить, что, шлепая ребенка за провинности, этим мы  даем ему разрешение делать то же самое. «Мама так делает – значит, и мне можно». Обучая маленького ребенка «давать сдачи», мы тоже разрешаем ему делать это всегда, то есть даже когда справиться с ситуацией можно было совсем другими способами. Это просто:  стукнул обидчика книжкой по голове – и к тебе гарантированно никто больше не подойдет. Только вот этого ли хотим мы, родители?

Так как все-таки помочь? Наблюдая за общением детей, нужно следить за конфликтами, но не вмешиваться до последнего, давая возможность детям разобраться самостоятельно. Если у ребенка не получается твердо сказать «не трогай меня», придется подойти и помочь детям разобраться.

Нужно научить ребенка показывать и отстаивать свои границы, говорить: «Мне неприятно», «Мне не нравится». Детей, которые умеют это делать, задирают очень редко.

Кроме того, детям важно больше времени проводить с папой, который отвечает за безопасность в семье и поможет в любую минуту. Детям младшего возраста необходимо баловаться и возиться и со взрослыми, и с детьми. Устраивать бои подушками, щекотать друг друга, кричать, толкаться и т.д. Во время таких игр в необидной форме дети могут выпустить лишнюю агрессивность и научиться не обижаться по пустякам.

А нам, взрослым, важно создавать условия для дружбы детей – устраивать праздники, совместные прогулки, общаться с родителями друзей и пр.

Важно!

Старайтесь не разрешать ребенку брать или надевать в школу действительно ценные вещи – дорогие в финансовом смысле или важные для ребенка. Потеря или кража будет для него прежде всего серьезной психологической травмой.

Кстати

Если у вашего ребенка что-то украли, не настаивайте на досмотре личных вещей его одноклассников – это совершенно невозможно ни при каких условиях. Сделать это могут только родители детей, но у них есть полное право отказаться.

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