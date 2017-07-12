Имеющие родных братьев женщины зарабатывают меньше денег

Американские психологи пришли к неожиданному выводу о том, что имеющие братьев женщины зарабатывают меньше.

Имеющие братьев женщины могут рассчитывать на значительно меньший доход по сравнению с теми, у кого имеются лишь сестры, и теми, кто является единственным ребенком в семье. К такому удивительному выводу пришли исследователи из Корнелльского университета. На основе большого объема информации они выяснили, что наличие брата сокращает доходы его сестры приблизительно на 10% в возрасте с 25 до 35 лет. Если у женщины нет братьев, то ее доход будет приблизительно на 5% меньше, чем у мужчин.

Данная разница в доходах, вероятней всего, объясняется тем, что имеющие братьев женщины больше сосредотачиваются на своей семье, которая остаётся для них главным приоритетом. Те же женщины, которые имеют сестер или не имеют никого, делают больший упор на карьеру. Наконец, наличие братьев, по мнению психологов, чаще настраивает женщин на рождение детей.

При этом психологи исключили другие факторы, которые способны влиять на заработки, включая уровень доходов родителей и их расходов на образование детей, когнитивные способности, ожидания родителей и какие-то свойства личности женщин. Хотя разница в зарплатах между мужчинами и женщинами постоянно снижается во многих частях нашей планеты, в некоторых странах достижения в этом вопросе не слишком впечатляют. К примеру, работающие на полную ставку женщины из Великобритании зарабатывают на 13,9% меньше мужчин. Эксперты подсчитали, что при нынешнем темпе выравнивания доходов для того, чтобы женские зарплаты сравнялись с мужскими, жительницам Великобритании потребуется ещё 62 года.