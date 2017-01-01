Что делать, если ребенок разлюбил ходить в школу: шесть советов

Sobesednik.ru выяснил, как быть, если ребенок никак не может втянуться в учебный процесс и отказывается идти в школу.

Начался учебный год, ребенок каждое утро уходил на уроки бодрым и возвращался, как обычно, и вдруг в один прекрасный день заявил, что больше не хочет – ни в школу, ни вообще учиться. Т­акое, наверное, слышали хотя бы раз практически все родители. А если не раз? Как реагировать?

1. Сбавить обороты

Систематическое «Не хочу учиться» или «Не хочу в школу» может быть следствием перегрузки. Ребенок ничего не имеет против школы как таковой, и учиться ему интересно, только гранит науки и всего, чем вы еще нагрузили ребенка, оказался слишком тяжелым. Что тут можно сделать? Только освободить его от части нагрузки и сбавить обороты, не пытаясь впихнуть в него как можно больше.

2. Согласиться

Не хочет в школу? Значит, будет выходной. Нет ничего страшного в том, чтобы оставить ребенка дома, если видно, что он очень устал. Если есть такая возможность и очевидно, что «не хочу» – не просто сиюминутный каприз, пусть не идет, проведет время в тишине за любимыми занятиями. Скорее всего наутро он спокойно пойдет на уроки.

3. Проверить, что за уроки

Если ребенок становится нехочухой в определенный день недели, проверьте, что за уроки стоят в расписании. Возможно, его нежелание на самом деле — страх. Просмотрите его тетради по конкретным предметам, оценки, поговорите с ним. Какой предмет дается тяжело? Если дело в этом, конечно, нужно просто помочь ребенку.

4. Подкинуть интересного

Иногда нежелание учиться объясняется не отставанием, а, наоборот, опережением программы. Ребенку просто скучно на уроках. Такое случается даже с первоклашками, когда они приходят в школу уже умеющими хорошо читать, считать и писать. Именно поэтому детские психологи предостерегают родителей, которые слишком усердствуют с дошкольной подготовкой. Ребенок все уже умеет, ему скучно, он вынужден развлекать себя сам, пока другие учат буквы и слоги. Привыкнув к легкой учебе, в будущем ребенок может начать отставать, когда программа станет сложной.

Так получилось, что «не хочу» связано с этим? Тогда на время дайте ребенку что-то новенькое – начните заниматься с ним сами, чтобы ему не казалось, что школа – это слишком просто и он там уже все умеет.

5. Спросить про друзей

Если закономерности проследить не удалось, возможно, отказ на самом деле – реакция избегания неприятной ситуации. Тут опять же нужно поговорить с ребенком и с учителем. Возможно, кто-то в классе обижает его. В таком случае конфликт нужно разрешать с привлечением администрации школы. В том числе если обидчик – учитель (такое, к сожалению, случается не так уж редко).

6. Повидаться с учителем

Учитель может и не быть обидчиком, но невольно стать причиной отказа от учебы. Например, ваш ребенок – тихий, замкнутый флегматик, а его классный руководитель – активная, энергичная, громкоголосая дама. Или наоборот. Несовпадение темпераментов может стать причиной, по которой ребенку захочется избегать контакта с преподавателем и вообще со школой. В таком случае поможет только разговор с учителем.