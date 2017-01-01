Авторы деловых писем со смайликами кажутся людям некомпетентными

Использование смайликов в рабочей переписке делает человека менее компетентным в глазах получателей его сообщений.

Современные люди используют эмодзи постоянно, как в электронных письмах и текстовых сообщениях, так и в обширной переписке через социальные сети, для того, чтобы выражать чувства вроде радости, грусти или восторга. Однако мы редко задумываемся о том, какое впечатление производим на человека, получающего от нас письма со смайликами в рамках рабочей переписки.

В последние годы многочисленные деловые встречи стали заменяться перепиской через электронную почту и другие средства общения в интернете. При этих видах коммуникаций люди не видят выражения лиц друг от друга, и многие считают, что использование эмодзи частично решает эту проблему.

Израильские ученые из Университета Хайфы выяснили, что подобного рода значки совсем не воспринимаются так же радостно, как выглядят в дружеском общении. Ученые провели исследование с участием 549 человек из 29 стран, которых просили оценить рабочие письма от незнакомых им людей. По содержанию писем добровольцы должны были высказать мнение о деловой компетентности авторов. Оказалось, что чем чаще в текстах встречались смайлики и другие эмодзи, тем более низкую оценку компетентности их авторов ставили участники.

Получатели деловых писем не считали смайлики эквивалентом обычной вежливой улыбки. Напротив, оказалось, что эти эмодзи оставляют негативное впечатление, заставляя усомниться в компетентности авторов письма. Ученые подчеркивают, что хотя живые улыбки в деловом общении производят очень приятное первоначальное впечатление, включение смайликов в рабочую переписку дает обратный эффект.