Как найти общий язык с подростком: советы психолога

Не стоит винить себя в том, что вы не понимаете ребенка

Sobesednik.ru выяснил, как себе вести с ребенком подросткового возраста, избегая конфликтов.

Евгения МИТРОФАНОВА, психолог: «Бурные реакции подростка – это норма»

– Так сложилось, что кризис именно подросткового возраста является самым запоминающимся. Не стоит винить себя в том, что вы не понимаете ребенка, более того, он сам себя не может понять. И бурные реакции на ситуации различного рода – это, можно сказать, норма. Ребенок думает, что весь мир настроен против него вместе с самыми близкими людьми – родителями. Постоянное недопонимание приводит к конфликтам.

1. Внимательно слушайте.

Говорите меньше и внимательно слушайте, о чем рассказывает вам чадо. Тогда поймете то, что его волнует. И ребенок увидит, что вы заинтересованы в том, чтобы ему помочь, а не читать нотации.

2. Говорите тихо и вкрадчиво.

Если ваш ребенок грубит, то таким образом он пытается показать свою взрослость. Старайтесь не реагировать бурно на его эмоциональные выпады. Аккуратно укажите на то, чтобы он присмотрелся, как между собой общаются взрослые.

3. Поощряйте и советуйтесь.

Чтобы ребенок почувствовал себя взрослым, чаще советуйтесь с ним, тогда он увидит свою значимость. Хвалите его чаще и поддерживайте, даже если он не совсем прав. Тогда подросток сделает вас своим союзником.