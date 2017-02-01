Как помочь ребенку правильно реагировать на обзывания

Иногда доходит до того, что ребенок отказывается идти в детский сад

Sobesednik.ru выяснил, что делать родителям, если ребёнка дразнят в детском саду.

Часто родителям приходится сталкиваться с проблемой, когда ребенок приходит из детского сада или школы и сообщает о том, что его обзывают. Он, конечно, огорчен, расстроен и не понимает, почему другие дети его дразнят.

Иногда доходит до того, что ребенок отказывается идти в детский сад или школу из-за насмешек ровесников. Ему кажется, что его не любят, не хотят с ним играть, общаться. Он со слезами на глазах рассказывает родителям о том, что сегодня ему пришлось пережить.

Действительно, для маленького ребенка обидные слова ровесников в его адрес превращаются в настоящую трагедию. А родители, пытаясь помочь, не знают, как поступить в этой ситуации. Такая ситуация может превратиться в серьезную проблему, которую так или иначе, но необходимо решать. Как поступить? Может, пойти и разобраться с обидчиком или поговорить с его родителями? А может, стоит перевести ребенка в другую школу или детский сад? Попробуйте научить малыша правильно реагировать на насмешки окружающих.

Почти в каждом детском коллективе все дразнят друг друга. Это можно объяснить тем, что дети именно таким образом пытаются определить каждому свое место и роль в коллективе.

Итак, что необходимо предпринять, чтобы помочь малышу «держать удар».

• Научите малыша самостоятельно принимать решения, например, когда его «берут на слабо».

• Развивайте в ребенке чувство уверенности и самоуважения.

• Объясните малышу, что не всегда нужно отвечать обидчику тем же. Но молча сносить издевки со стороны других детей тоже не стоит. Объясните, как и когда стоит постоять за себя, а когда обиду пропустить мимо ушей.

• Научите ребенка пресекать оскорбления. Подскажите ему несколько ответных скороговорок, например: «Черная касса – ключ у меня, кто обзывается – сам на себя» и т.д.

• Поговорите с родителями обидчиков. Но не стоит ссориться, просто побеседуйте с ними и обсудите сложившуюся ситуацию.

• Если ничего не помогает, только тогда попробуйте оформить ребенка в другой детский сад или школу.