Советы психолога: Как НЕ превратить мужа в тряпку

Sobesednik.ru выяснил у психологов, как избежать потери мужчиной своих мужских качеств.

Женщины часто жалуются на то, что современные мужчины – уже не те. И все чаще оказываются «тряпками», неспособными на самостоятельные решения.

Некоторые психологи уверены: так происходит потому, что мужчины в наше время получают «женское» воспитание. То есть с самого раннего детства мальчик оказывается окружен гиперопекой женщин: воспитатели, нянечки, большая часть учителей. Отцы очень редко вмешиваются в этот процесс. Результат, что называется, закономерен.

Однако, даже взрослея и вырываясь из-под опеки матери и педагогов, мужчина все равно остается... под опекой женщины – уже строя собственную семью.

Конечно, все девушки мечтают о мужественном кавалере, за которым «как за каменной стеной». Но быстро оказывается, что жить с таким мужчиной не очень-то и удобно. Им не получается манипулировать, он «не продавливается» под решения своей спутницы и предпочитает брать бразды правления семьей в свои руки. Одно дело – мечтать об «истинном главе семьи», и совсем другое – подчиняться иногда не слишком комфортным решениям такого мужа.

Очень редким семьям удается найти гармоничное сочетание мужской и женской ролей, выстроить взаимопонимание, научиться договариваться. В основном же девушки убеждаются «на опыте», что комфортнее жить с послушным «маменькиным сынком».

Через какое-то время женщина, вынужденная и работать, и воспитывать детей, и руководить семьей, устает. И начинает жаловаться на «бесхребетность» мужчины, забывая, что сделала выбор сама.

Существует еще теория о том, что женщине бывает сложно отойти от модели поведения, привитой в семье. Мать обычно любит своих детей просто так. Но любовь отца нужно заслужить. Хорошим поведением, отличной учебой, иными успехами. И девочка привыкает, что любовь мужчины обязательно нужно «заработать». И именно потому старается «быть хорошей». То есть взваливает на себя все проблемы и всю ответственность. В итоге мы опять приходим к отношениям, где у мужчины роль опекаемого.

Некоторых мужчин эта роль устраивает, и такие отношения могут тянуться долго. Другие начинают протестовать, но им бывает сложно объяснить своей спутнице, что именно не так: она ведь хорошая, заботливая жена. И тогда только от женщины зависит, развалится ли семья, или она все же научится быть женой, а не матерью своему мужу.