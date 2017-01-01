Экстрасенс: На Старый Новый год раскидывайте мелочь по углам

Ясновидящая Жанна Косторова в преддверии Старого Нового года рассказала Sobesednik.ru о том, как его праздновать.

– Чтобы исполнялись все загаданные в новогоднюю ночь желания, важно правильно проводить старый год, – убеждена Жанна.

Очень хорошо после генеральной уборки в квартире перед проводами 2016 года совершить магический обряд очищения. Для этого возьмите свечу, напишите на ней слова, олицетворяющие то, от чего бы вам хотелось избавиться. Например, ссоры, скандалы, обиды, бедность и так далее. Зажгите свечу и, читая молитву «Отче наш», обойдите квартиру по часовой стрелке. Свечу оставьте догорать у порога.

Когда вы очистите свой дом, можно перей-

ти и к своей жизни. Для этого проведем следующий ритуал: возьмите лист бумаги и разделите его вертикальной чертой пополам, на одной половине напишите все, что вас не устраивает. Например, маленькая зарплата, недруги, отсутствие квартиры, болезни, и в конце обязательно добавьте: порчи, сглазы, худое слово, проклятие людское. На второй части напишите все свои желания. Не торопитесь, пишите обе части обдуманно! После этого разрежьте по черте лист, ту часть, на которой написано плохое, сожгите, пепел выбросьте в унитаз. Вторую часть нужно убрать в укромное место, и пусть она лежит там до следующего Нового года.

Праздник – Старый Новый год – принято встречать в новой одежде, чтобы год был насыщенным и счастливым, лично я всегда застилаю постель новым красивым бельем, дабы и супружеские отношения были счастливыми.

Чтобы весь год был достаток, праздничный стол должен быть богатым и красивым – не менее 12 блюд. Сам стол посыпьте злаками (пшеницей, рожью, овсом), чтобы стол ваш всегда был сытным. В праздничный вечер кидайте мелочь по углам квартиры, на следующий день соберите монеты и положите в зеленый или красный мешочек и сохраните их до следующего года. Это будет ваш талисман на богатство.

Очень важны первые двадцать дней нового года. Они программируют основные события наступившего года. Поэтому тщательно наблюдайте за собой: какие события и какие эмоции наполняют ваш день, чтобы запрограммировать успех на грядущий месяц. Ну а самое главное, даже если вы не успели провести какие-либо обряды, – вера в то, что у вас все получится. Самый лучший талисман на праздник, залог удачи в новом году – ваше хорошее настроение, вместе с ним можно многое преодолеть, а без него придется трудно.