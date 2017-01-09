Когда ребенку лучше играть, а когда – учиться?

В России набирают популярность развивающие центры для детей: что в них развивают и нужно ли это детям?

С помощью каких чудо-игрушек можно тренировать мозг малыша, развивать память и мышление, узнал Sobesednik.ru.

В России набирают популярность развивающие центры для детей: что в них развивают и нужно ли это детям? С какого возраста ребенка нужно отдавать в школу? В тонкостях детской психики разбирался клинический психолог-психотерапевт Денис Зинченко.

– Последнее время все больше и больше родителей с 3–4 лет отдают детей в центры раннего развития, где малыши изучают иностранные языки. Изучал афиши таких центров – там обещают заниматься развитием едва ли не всех основных высших психических функций (ВПФ): внимания, памяти, мышления, воображения, в том числе креативности. Я противник такого подхода. Объясню, почему: с точки зрения возрастной психологии психические функции ребенка развиваются поэтапно. Существует понятие сенситивных периодов – это наиболее подходящее время для развития определенных ВПФ. Иными словами, нужно все делать вовремя, как заложено природой. В 3–4 года у ребенка еще наглядно-действенное мышление, то есть мыслит он, разбираясь в эмоционально окрашенных связях, так ребенок находит способы взаимодействия с разными предметами. В этот период развития основная деятельность – сюжетно-ролевая игра, ребенок должен развивать свободу действий через манипуляции с игрушками. У малыша в это время непроизвольная память, он запоминает только то, что интересно, а не то, что нужно. Родители, вместо того чтобы играть с ребенком, отдают его в центры, где он вынужден учить иностранные языки, пусть и в игровой форме. От этого суть не меняется. Сенситивный период для учебной деятельности начинается с 7 лет, и с этого возраста нужно изучать языки и другие предметы. Примерно с 6 лет начинает формироваться словесное мышление, раньше учить иностранный язык нет смысла.

В младшем школьном возрасте (7–10 лет) сенситивный период для развития памяти, а в среднем (11–14 лет) – для мышления. Именно поэтому ребенка лучше всего отдавать в школу именно с 7 лет, а не на год раньше, потому что в этом возрасте познавательные мотивы еще неустойчивы и ситуативны. Дети воспринимают оценку своей учебной деятельности как оценку личности, для них фраза «Ты неправильно это сделал» звучит как «Ты плохой». Замечания педагога в дошкольном возрасте вызывают повышенную тревожность, из-за которой в дальнейшем процессе обучения дети могут становиться пассивными, бросать начатые дела на полпути. Отдавая раньше времени ребенка в школу или детские центры раннего развития, вы рискуете вообще отбить у него желание учиться. Более того, ваша спешка может сказаться и на здоровье ребенка, у детей повышается риск развития неврозов, из-за них они могут терять вес, возможно появление головных болей, снижение остроты зрения, уменьшение количества гемоглобина в крови и т.д. Повторюсь: все надо делать своевременно. В 3–4 года ребенок должен играть, а не учиться чему-либо, в 6 лет он еще должен быть в подготовительной группе детского сада, а не в первом классе. Законами развития высших психических функций пренебрегать не стоит, их нужно знать, чтобы гармонично развивать малыша.

Остановлюсь подробно на школьном возрасте – в это время лучше всего развивать память малыша. В детской психологии есть такое понятие – кризис 7 лет, в это время психологи говорят о том, что у ребенка рождается новое социальное «я» в связи с тем, что он получает статус школьника. Происходит переоценка ценностей, формируется новый тип мышления, называемый словесно-логическим. Учебная деятельность занимает главное место, а игра становится менее важна, у ребенка возникает новая внутренняя жизнь. Он учится рационально и эмоционально оценивать свои действия и их результат. Память ребенка в это время развивается в двух основных направлениях: произвольность и осмысленность.

Ребенка лучше всего отдавать в школу именно с 7 лет, а не на год раньше, потому что в этом возрасте познавательные мотивы еще неустойчивы и ситуативны Фото: Global Look Press

В этот период важно правильно развивать головной мозг, формировать новые и новые связи между нервными клетками, так называемые следы памяти. Лучше всего это делать с помощью игрушек, они же могут помочь и в развитии новых форм мыслительных процессов. Прекрасно для этого подойдет и детская литература, старайтесь больше читать ребенку сказок, обсуждать их сюжет, вместе давать оценку персонажам. Через некоторое время попросите малыша пересказать прочитанное. Также можно вылепить из пластилина или нарисовать главных героев. Для развития мышления можно делать простое упражнение: брать фигурки или изображения разных животных и разделять их на множество групп. При этом попросите ребенка аргументировать свой выбор.

Топ-5 игрушек для тренировки мозга, развития памяти и мышления:

1. Головоломки, например в виде лабиринтов.

2. Конструкторы в виде машин, городов, героев мультиков.

3. Настольные игры: «Город. Остров. Тюрьма» (тут ребятам предлагается выбраться из чрезвычайных ситуаций и решить логические задачи), «Игрушечный Гранд-отель» (дети могут сами построить отель и проявить фантазию: предложить воображаемым постояльцам необычные услуги).

4. Игрушки-трансформеры: роботы, машины, вертолеты, супергерои – они отлично развивают сообразительность.

5. Для дошколят подойдут интерактивные детские планшеты, которые помогут ребенку выучить буквы, цифры.