Как втянуться в работу после долгих каникул

Sobesednik.ru узнал, как пережить эти непростые первые рабочие дни нового года.

Все однажды заканчивается, в том числе новогодние праздники. Надо возвращаться к работе, а как – непонятно.

3 дня на раскачку

Говорят, что никто так не нуждается в отдыхе, как человек, только что вернувшийся из отпуска. И даже известно, сколько дней дополнительного отдыха спасли бы положение: минимум 3. Именно столько нужно работающему человеку, чтобы раскачаться. Понятно, что отпуск после каникул – это утопия, но даже если и получится, ситуацию это не спасет. Потому раскачка обычно происходит в рабочее время, на рабочем месте и рабочему процессу совершенно не способствует. Если же вам нужно приступить к делам сразу в полную силу, стоит начать входить в рабочий ритм заранее, еще на каникулах – как раз за 3 дня до их официального окончания. Отодвинув от себя оливье и шампанское, стоит начать просматривать почту и бумаги, по минимуму делать что-то по работе из дома или на пару часов в день заглядывать в офис. Даже если это будут чисто символические жесты, они помогут настроиться.

Кстати

Если в последний день каникул вспомнить, что это еще и воскресенье, и провести его за типично воскресными делами, последующий выход на работу будет просто очередным рабочим понедельником – лень, конечно, но ничего ужасного.

Пишите планы

В первый день кинуться в рабочий омут с головой вряд ли получится: коллеги будут приходить с разговорами, поздравлениями и фотографиями, многие еще не вернутся с каникул, а вернувшиеся вряд ли обрадуются, если вы начнете звонить им с какими-то серьезными намерениями. Начать год стоит с двух вещей – разбора рабочего стола и написания плана. Первое поможет настроиться на работу и навести порядок в собственной голове, второе – представить, с чего начать и как побыстрее вынырнуть из каникулярного образа жизни. В общем, дисциплинирует.

Кстати

Психологи говорят, что общение с коллегами, обмен впечатлениями и совместный просмотр фотографий – полезная штука для первого рабочего дня нового года. Не отказывайте себе в этом.

С режимом будет проще

«Акклиматизацию» после праздников осложняет необходимость перестроить режим. Две недели вы ложились поздно, а вставали когда хочется, и вдруг все кончилось: снова ранний отбой, снова противный звук будильника. Будет легче, если все случится не вдруг – если начать сдвигать время пробуждения и засыпания чуть заранее, до окончания каникул, а потом не разрешать себе до ночи сидеть перед телевизором. Ложитесь пораньше – тогда утро будет добрее, а вы, работающий человек, бодрее.

Кстати

К новому режиму дня организм адаптируется примерно за 3–4 дня.

Шоу должно продолжаться

Есть прием, который поможет влиться в работу без особого стресса. Когда возвращаетесь вечером домой, в течение первых дней делайте вид, что каникулы продолжаются. Не бросайтесь мыть, гладить, стирать, переклеивать обои – читайте, смотрите кино, ходите в гости к соседям, гуляйте, перед сном включайте ёлку (только выключить не забудьте!) и пр. Это создаст ощущение, что праздник еще не закончился и в этой прекрасной истории не обязательно ставить точку, если вы пока не готовы. Ведь впереди еще Старый Новый год, Крещение и много-много тихих зимних дней.