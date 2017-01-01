Расскажи себе свой сон. Советы психолога

Эксперт делится с читателями Sobesednik.ru секретами сновидений.

Вещие сны... Всем ли они снятся и как их правильно толковать? И как вообще сон связан с нашей психикой, душой? И как получить во сне ответ на важный вопрос? Слово даем нашему эксперту – психологу-регрессологу Наталье Катане.

Структура психики. Что такое сновидения?

С примерами толкования сновидений мы встречаемся при изучении священных книг. Например, в Библии, в Ветхом Завете, рассказано о том, как способность объяснять значение сновидений помогла Иосифу освободиться из заточения, а затем стать «главным начальником в земле Египетской».

Толкование сновидений – важное направление деятельности психоаналитика. Чтобы правильно расшифровать сновидение, требуются знания о том, как устроена психика человека. С точки зрения аналитической психологии психика человека состоит из осознаваемой части (СОЗНАНИЯ) и неосознаваемой части (БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО). В свою очередь бессознательная часть психики человека включает в себя ИНДИВИДУАЛЬНОЕ и КОЛЛЕКТИВНОЕ бессознательное.

Индивидуальное бессознательное содержит в себе вытесненную из сознания или когда-либо воспринятую человеком информацию, в том числе болезненные воспоминания, мысли и чувства.

Коллективное бессознательное – это своего рода душа, информационное поле всего человечества, его идеи, мысли, чувства, содержания мифов, сказок и легенд.

Для психологического здоровья человека важно, чтобы сознательная и бессознательная части психики находились в гармонии. Бессознательное человека желает быть услышанным и хочет, чтобы с ним считались.

Почему снятся вещие сны?

В человеческий мозг ежедневно поступает огромное количество информации. Ее объем человек не в состоянии осмыслить, но эта информация не исчезает бесследно, она остается в бессознательном. Бессознательная часть психики связывает нас с нашей божественной природой, другими людьми, окружающим миром. Именно в бессознательном содержатся великая мудрость и ответы на все вопросы.

Вспомним о тех случаях, когда великие идеи приходили людям во сне. Менделееву приснилась Периодическая система, Джеймсу Кэмерону пришли во сне сюжеты фильмов «Терминатор» и «Аватар», разработчику Google Ларри Пейджу также пришла во сне идея создания поисковой системы. Наверняка каждому из нас хотя бы раз в жизни приснился вещий сон.

СОН – это измененное состояние сознания, в котором сознание отдыхает, его активность снижена, а бессознательная часть психики продолжает работать. В результате содержание бессознательной части психики проникает в область сознания и возникает сновидение. Именно благодаря возможности получения во сне информации из коллективного бессознательного, информационного поля человечества, проявляется феномен вещих снов, а также приходят великие идеи и озарения.

Архетипы. Как они проявляются в сновидениях?

Для правильной расшифровки смысла сновидений необходимо знать, что такое архетипы. Архетипы – это содержание коллективного бессознательного, которое обусловливает определенные модели поведения людей, жизненные сценарии. Когда мы встречаем похожие сюжеты в сказках разных народов, мы имеем дело с архетипами. Архетипы можно сравнить с руслом реки, которое дает направление течению психических процессов. Во сне архетипы проявляют себя в виде символов, знание о которых помогает расшифровывать сновидения.

Основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг выделял следующие основные архетипы, присутствующие в психике каждого человека.

Архетип ПЕРСОНА – это «внешняя оболочка» личности, это маски, которые мы надеваем в социуме. В сновидениях архетип Персоны можно наблюдать в виде одежды, обуви, различных аксессуаров. Если мы видим во сне, что с одеждой не все в порядке, значит, наша Персона требует корректировки. Значит, следует подумать над тем, что в своем поведении нужно поменять.

Архетип ТЕНЬ – это подавленная, социально неприемлемая, аморальная часть личности, которая вытеснена в бессознательное. Тень может содержать страхи, нежелательные сексуальные склонности, агрессию. Зачастую чем правильнее с точки зрения социума выглядит Персона, тем больше в психике человека теневых сторон. Не зря в народе говорят: «В тихом омуте черти водятся». Архетип Тени может проявляться в форме немотивированного поведения, сильной эмоциональной реакции на ситуацию, повторения негативных жизненных ситуаций. В сновидении Тень может проявляться в виде человека, животного или иного существа, одетого или окрашенного в темный цвет. Расшифровка сновидения может помочь человеку осознать и принять свою Тень, взять контроль над содержанием своего бессознательного и направить его энергию на достижение поставленных целей. Чем больше своих теневых сторон осознает человек, тем гармоничнее он становится.

Наталья Катана Фото: архив редакции

Архетип АНИМУС и АНИМА. Как в каждом из нас присутствуют женские и мужские гормоны, так и наша психика включает в себя как женскую, так и мужскую составляющую. В бессознательном каждой женщины есть внутренний образ мужчины – Анимус. А в бессознательном каждого мужчины – внутренний образ женщины – Анимы. Как правило, мужчина, которого видит во сне женщина, – это ее Анимус. Насколько гармоничны в сновидении отношения с Анимусом, настолько женщина принимает своего внутреннего мужчину. Анимус проецируется во внешнем мире на мужчину, который рядом с женщиной. Если в жизни женщины отсутствует близкий мужчина или есть проблемы во взаимоотношениях, значит, женщина не принимает в полной мере своего внутреннего мужчину. То же можно сказать и об архетипе Анимы у мужчин.

Еще один важный архетип САМОСТЬ – центр, объединяющий содержание сознательной и бессознательной части психики. Осознав и приняв свои теневые стороны, найдя гармонию между ними, Персоной и своим Анимусом (Анимой), человек обретает целостность и гармонию с окружающим миром и людьми. Процесс обретения Самости Юнг назвал индивидуацией. В сновидении символом Самости могут быть бракосочетание, младенец, Иисус Христос, крест.

Как получить во сне ответ на важный вопрос?

Бессознательное не будет нести в сновидении ту информацию, которую человек уже осознал. Содержание сновидения – это жизненно важная информация,

которую несет бессознательное человека его сознанию. Чем актуальнее для человека информация, которую хочет донести бессознательное, тем ярче и полнее будет сновидение.

Правильная интерпретация сновидения позволит переосмыслить, по-новому взглянуть на проблемы и события, происходящие в вашей жизни, даст подсказку, какое решение принять в текущей ситуации.

Если вы хотите получить во сне ответ на важный для вас вопрос, я рекомендую сделать следующее. Примерно за час до отхода ко сну сформулируйте ваш вопрос и запишите его на листе бумаги левой рукой, после чего лист сложите и уберите его под подушку. На тумбочку рядом с кроватью положите ручку. Затем засеките время и в течение 20 минут постоянно думайте над ответом на ваш вопрос, перебирая разные идеи, варианты событий, действий и т.д. По истечении 20 минут переключите ваши мысли на что-то другое, займитесь домашними делами и приготовлением ко сну, постарайтесь больше не думать об интересующем вас вопросе. Ложитесь спать.

Сразу же после пробуждения вспомните сон и запишите его. После чего можно приступать к расшифровке сновидения.

Методы расшифровки сновидений

Если вы хотите понимать свои сновидения, возьмите себе за правило держать рядом с кроватью блокнот и ручку. Сразу после пробуждения вспомните сновидение и запишите его во всех подробностях и деталях, укажите дату. Лучше заниматься толкованием сновидения с психоаналитиком или с близким человеком.

Начиная расшифровку сновидения, ответьте себе на следующие вопросы:

Присутствовали ли в сновидении архетипы Персоны, Тени, Анимуса (Анимы), Самости? Как они проявлялись, что с ними было не так, что они хотели до вас донести?

Напоминает ли сновидение сюжет какой-либо сказки или мифа? Если напоминает, то можно предположить дальнейшее развитие ситуации, исходя из сюжета этой сказки.

Зачем вам приснилось это сновидение, что бессознательное хотело донести до вашего сознания? Какие эмоции и чувства вы испытывали в сновидении? После расшифровки сновидения постарайтесь связать испытанные во сне эмоции с результатами расшифровки.

Что самое необычное в сновидении? В первую очередь следует расшифровать самые странные картинки, увиденные во сне.

Не забудьте после расшифровки сновидения совершить какие-либо действия в своей жизни (это могут быть конкретные поступки или даже ритуалы), которые покажут вашему бессознательному, что оно услышано.

Информация, поступающая в бессознательное, как правило, кодируется определенным образом и хранится в виде символов. Существуют архетипичные символы, обозначающие одно и то же для всех людей. Но большинство символов уникально для конкретного человека. Поскольку расшифровка должна проводиться с учетом индивидуальных ассоциаций сновидца, в толковании сновидений многочисленные сонники вам не помогут. Одна и та же картинка у разных людей может ассоциироваться с разными предметами и явлениями. Я, например, знаю, что увиденный мною во сне самолет, поезд, автобус и другой транспорт для меня означает жизненный путь. Квартира, дом, комната – это моя психика. Но это мои ассоциации. У другого человека могут быть ассоциации с работой, семьей и т.д. В процессе анализа своих сновидений вы можете составить личный сонник, который поможет вам в дальнейшем.

К архетипичным символам можно отнести следующие. Земля, природа, пещера, чаша и другие аналогичные предметы, имеющие углубления, символизируют женскую энергию и женское начало. Все предметы вытянутой формы: ножи, мечи, палки и т.д., символизируют мужскую энергию и мужское начало. Природные стихии во сне – это взрыв эмоций. Вода является символом бессознательного.

Я предлагаю вам 2 метода анализа сновидений. Оба метода основаны на словесных ассоциациях, помогающих раскодировать символику сновидения.

В качестве примера возьмем следующий случай из моей практики. Молодая женщина, назовем ее Светлана, 32 года, не замужем. Обратилась за консультацией в связи с отсутствием в ее жизни близких отношений с мужчинами. Светлана раньше играла на сцене любительского театра. Затем в ее жизни произошел болезненный разрыв отношений с любимым мужчиной, после чего Светлана бросила свою творческую деятельность, и более двух лет в ее жизни отсутствуют близкие отношения с мужчинами.

Каждая женщина от природы наделена способностью формировать вокруг себя Пространство Любви, которое притягивает к ней мужчин, помогает женщинам быть счастливыми, а мужчинам быть успешными. По причине детских психологических травм, обид, возникших в результате негативного опыта отношений с мужчинами и разных других факторов Пространство Любви некоторых женщин становится негармоничным, и женщина не может притянуть в свою жизнь мужчину, с которым получится сформировать гармоничные отношения. В большинстве случаев проблемы лежат в бессознательной части психики женщины. Со своими клиентками я провожу индивидуальный курс из 10 занятий «Пространство Любви», в процессе которого мы выясняем, устраняем причины дисбаланса и формируем гармоничное Пространство Любви. И как правило, в течение 6 месяцев в жизни женщины появляется близкий ей мужчина. В процессе работы мы с клиентками в том числе анализируем их сновидения и используем полученные в них подсказки.

При прохождении курса «Пространство Любви» мы со Светланой нашли причину разрыва отношений с любимым мужчиной, устранили негативный сценарий, который привел к разрыву, а также проработали вытесненную в бессознательное обиду. В процессе нашей работы Светлане приснилось, что у нее ниже пупка выросли шикарные пряди волос. Согласитесь, что картинка необычная. А поскольку картинка необычная, ее нужно расшифровать.

«Пары»

Сначала мы со Светланой расшифровывали ее сон по первому методу, который назовем «Пары».

Сверху листа пишем слово «волосы» и ниже пишем в столбик 16 ассоциаций к этому слову. Пишем все, что первое приходит на ум, не пытаясь анализировать. Желательно, чтобы ассоциации не повторялись. В нашем случае получились следующие ассоциации: длинные, каштановые, заколка, голова, женственность, бальзам, кудри, шелк, мягкие, фен, коса, парикмахерская, хвост, хна, парик, зеркало.

Затем соединяем в пару первую ассоциацию со второй, третью с четвертой и так далее. И пишем ассоциацию к паре соединенных слов. У нас со Светланой получились следующие 8 ассоциаций: красивые (к словам длинные и каштановые), аксессуар (к словам заколка и голова), уход (к словам женственность и бальзам), кукла (к словам кудри и шелк), укладка (к словам мягкие и фен), прическа (к словам коса и парикмахерская), рыжий (к словам хвост и хна), грим (к словам парик и зеркало).

Затем соединяем в пары полученные 8 ассоциаций, и пишем ассоциацию к каждой полученной паре. У нас получилось: гребень (к словам красивые и аксессуар), бережно (к словам уход и кукла), эффект (к словам укладка и прическа), артист (к словам рыжий и грим).

Затем соединяем в пары полученные 4 ассоциации и пишем ассоциации к парам слов. У нас получилось: красота (к словам гребень и бережно) и аншлаг (к словам эффект и артист).

В качестве итоговой ассоциации к словам красота и аншлаг у нас получилось слово ТЕАТР.

«Солнышко»

Второй метод называется «Солнышко». В центре листа рисуем круг, внутри пишем слово «Волосы» (можно также писать словосочетание), которое и будем расшифровывать.

От центра рисуем 12 лучиков. Затем произносим каждый раз вслух: «Волосы – это...», на конце каждого из лучиков записываем возникшие ассоциации. Затем опять произносим вслух: «Волосы – это...» и произносим по очереди 12 полученных ассоциаций, прислушиваясь к себе, к своим эмоциям и к телу. Таким образом, выбираем и подчеркиваем 2 из 12 лучиков, которые нас наиболее «жгут», вызывают внутренний отклик. В нашем случае это были ассоциации «женственность» и «парик».

После этого аналогичным образом рисуем солнышко с лучиками и анализируем слово или словосочетание, связанное в сновидении с первым словом. В нашем случае это словосочетание «ниже пупка». Также получаем 2 «жгучих» лучика – ассоциации. В нашем случае двумя жгучими ассоциациями были «привлечение» и «сексуальность».

После этого составляем словосочетания из двух «жгучих» ассоциаций к первому слову и двух «жгучих» ассоциаций ко второму слову. Получаем четыре словосочетания. У Светланы получились следующие словосочетания: «сексуальный парик», «женская привлекательность», «привлекательный парик» и «женская сексуальность».

Затем читаем полученные ассоциации, подключаем аналитическое мышление и стараемся понять, что хотело донести до нас бессознательное.

Результаты расшифровки сновидения по первому и по второму методу будут очень близки друг к другу. Расшифровав это сновидение, мы поняли, что бессознательное Светланы хочет, чтобы она снова вернулась в театр, что именно в театре, когда Светлана занята творчеством, ее сексуальная энергия гармонизирует Пространство Любви и привлекает в него мужчин. Спустя неделю я получила от Светланы ее фото в театральном костюме, с длинной косой ниже пояса (к слов, о волосах). А спустя месяц в жизни Светланы появился мужчина.

Осознанные сновидения

Говоря о сновидениях, следует также упомянуть об осознанных сновидениях. Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания, при котором человек видит сон и при этом понимает, что спит. В этом состоянии человек способен управлять своим сновидением. Осознанные сновидения позволяют конструировать будущее. Кроме того, они эффективно применяются регрессологами в психотерапевтической практике для исправления негативных моделей поведения, преодоления страхов, зависимостей. Есть различные техники обучения осознанным сновидениям, но это отдельная большая тема.

Пишите письма эксперту, психологу-регрессологу Наталье Катане по эл. адресу: nnkatana@rambler.ru