Гадаем от Рождества до Крещения

С 7 по 18 января на Руси традиционное время гаданий. От Рождества Христова до Святого Крещения гадать вовсе не грех. Так давайте и мы последуем традициям наших предков! А если что в ходе гаданий не понравится, не будем придавать особого значения, поверим только в хорошее!
Гадание
с чашами
Девушки брали несколько чаш (мисок). В одну наливали воду, а в другие клали хлеб, монету, соль, сахар, кольцо. Гадающая девушка закрывала глаза и касалась рукой чаши.
Если в чаше вода – будет жизнь без особых перемен.
Чаша с кольцом – скоро выйдет замуж.
С хлебом – скорое материальное поступление.
Монета – замуж за богатого.
Соль – год будет несладким.
Сахар – год предстоит счастливый.
Замуж по стволу дерева
Девушка идет в лес и, закрыв глаза, обнимает первое попавшееся дерево. Открыв глаза, изучает ствол. Ствол гладкий – муж будет хороший.
Ствол дерева шероховатый, с потрескавшейся корой – сварливый некрасивый муж.
Сучковатое дерево – успех во всех делах.
Бросание валенка
С какой стороны ждать возлюбленного? Девушки выходили за околицу и бросали валенок. Куда смотрел нос валенка, оттуда и ждать жениха!
Правила гадания
Гадать нужно в тихом
и спокойном месте —
тогда подсознание открывается
и дает информацию.
Руки и ноги не следует скрещивать: перекрываются каналы, по которым будет поступать информация.
Волосы должны быть распущены (это антенны связи с тонким миром).
Кольцо и дети
Кольцо подвесьте на нитке и медленно опускайте на ладонь. Если оно начнет раскачиваться, как маятник, у вас будет сын, если ходит по кругу – дочь. Если же кольцо совсем не двигается, есть вероятность, что детей в этом году не будет.
Гадание на луке
По луку можно узнать имя будущего супруга (особенно это актуально, если у девушки несколько парней на примете).
Надо взять несколько луковиц (столько, сколько и парней), написать на них имена претендентов и поставить в емкость с водой – прорастать. Имя, написанное на луковице, проросшей первой, и будет знаковым для девушки.
Точно так же можно гадать, кто первой из девушек выйдет замуж. Девушки пишут свои имена на луковицах. Какая первая проклюнется – та девушка и замуж выйдет первой.
Гадания на воске и воде
Вода – хранитель информации. Воск – очень чувствительное вещество, он может точно передавать энергию и информацию. Вот почему гадания на воске с водой были всегда популярны. Парафин для гадания не годится!
Нужны
1 Большая восковая свеча. Желательно покупать свечи желтых оттенков, не белые (на белом воске трудно рассмотреть информацию). А если хотите гадать на любовь, возьмите розовую свечу.
2 Чаша с водой комнатной температуры. Цвет чаши должен контрастировать с цветом свечи.
Перед процессом гадания нужно четко сформулировать ваш вопрос.
Как гадать
Свечу нужно зажечь и подождать, когда хорошо разгорится и образуется достаточное количество воска. Потом свечу аккуратно наклоните над чашей и позвольте всему воску стечь на воду (лить в одно и то же место, в точку, не рисуя по воде воском – он сам ляжет, как надо).
Когда воск вылепится в фигурку на воде, нужно постараться прочитать этот символ и растолковать его (толкование есть в интернете, подойдут и те значения, которые описывает техника гадания на кофейной гуще).
Немного толкования
Маленькие отдельные капельки сулят финансовую прибыль. Если они напоминают цветы – это к любви. А если они похожи на гроздь винограда – гадающего ждет успех.
Большое бесформенное пятно – возможно, вас ждет непростой период.
Венок – хороший знак: успех, счастливое замужество, признание.
Сердце – непростой символ: большое сердце может иметь значение сильной страсти. А если сердце маленькое, с неровными краями, трещинами – проблемы в любовной сфере. Красивое, ровное сердце, равномерно заполненное – счастье в любви.
Как определить символ
Кто сказал, что профессия гадалки простая? Она требует не только тонкого видения, но и аналитического склада ума и образного мышления. Нужно анализировать не только окончательную фигурку, но и как лился воск, как менялись символы в процессе гадания. Только так можно получить целостную картину ситуации, а конечная фигура будет означать результат. При этом фигуру нужно рассмотреть с разных сторон.
Что делать с фигурками
Наши предки зарывали в землю или отдавали свиньям те фигурки, которые расшифровывали как негативные. А хорошие символы бережно хранились до следующего Рождества.
Гадание по зеркалам
Гадать нужно в полночь при свечах в домашних условиях.
Сядьте за стол, поставьте перед собой большое зеркало. Зеркало поменьше поместите напротив большого. Со словами «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне наряженный!» внимательно всматривайтесь в зеркало – там должны появиться очертания вашего будущего мужа. После гадания следует поблагодарить Мироздание и перекрестить зеркало и саму себя.
Гадание по свечам
Свечу ставили в скорлупу от грецкого ореха и опускали на воду. Та девушка, у которой свеча сгорала раньше всех, должна первой выйти замуж. И так по порядку сгорания свечей. А вот если свеча гасла – замуж той девушке пока не выйти.