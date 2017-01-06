Гадаем от Рождества до Крещения

С 7 по 18 января на Руси традиционное время гаданий. От Рождества Христова до Святого Крещения гадать вовсе не грех. Так давайте и мы последуем традициям наших предков! А если что в ходе гаданий не понравится, не будем придавать особого значения, поверим только в хорошее!

Гадание

с чашами

Девушки брали несколько чаш (мисок). В одну наливали воду, а в другие клали хлеб, монету, соль, сахар, кольцо. Гадающая девушка закрывала глаза и касалась рукой чаши.

Если в чаше вода – будет жизнь без особых перемен.

Чаша с кольцом – скоро выйдет замуж.

С хлебом – скорое материальное поступление.

Монета – замуж за богатого.

Соль – год будет несладким.

Сахар – год предстоит счастливый.

Замуж по стволу дерева

Девушка идет в лес и, закрыв глаза, обнимает первое попавшееся дерево. Открыв глаза, изучает ствол. Ствол гладкий – муж будет хороший.

Ствол дерева шероховатый, с потрескавшейся корой – сварливый некрасивый муж.

Сучковатое дерево – успех во всех делах.

Бросание валенка

С какой стороны ждать возлюбленного? Девушки выходили за околицу и бросали валенок. Куда смотрел нос валенка, оттуда и ждать жениха!

Правила гадания

Гадать нужно в тихом

и спокойном месте —

тогда подсознание открывается

и дает информацию.

Руки и ноги не следует скрещивать: перекрываются каналы, по которым будет поступать информация.

Волосы должны быть распущены (это антенны связи с тонким миром).

Кольцо и дети

Кольцо подвесьте на нитке и медленно опускайте на ладонь. Если оно начнет раскачиваться, как маятник, у вас будет сын, если ходит по кругу – дочь. Если же кольцо совсем не двигается, есть вероятность, что детей в этом году не будет.

Гадание на луке

По луку можно узнать имя будущего супруга (особенно это актуально, если у девушки несколько парней на примете).

Надо взять несколько луковиц (столько, сколько и парней), написать на них имена претендентов и поставить в емкость с водой – прорастать. Имя, написанное на луковице, проросшей первой, и будет знаковым для девушки.

Точно так же можно гадать, кто первой из девушек выйдет замуж. Девушки пишут свои имена на луковицах. Какая первая проклюнется – та девушка и замуж выйдет первой.

Гадания на воске и воде

Вода – хранитель информации. Воск – очень чувствительное вещество, он может точно передавать энергию и информацию. Вот почему гадания на воске с водой были всегда популярны. Парафин для гадания не годится!

Нужны

1 Большая восковая свеча. Желательно покупать свечи желтых оттенков, не белые (на белом воске трудно рассмотреть информацию). А если хотите гадать на любовь, возьмите розовую свечу.

2 Чаша с водой комнатной температуры. Цвет чаши должен контрастировать с цветом свечи.

Перед процессом гадания нужно четко сформулировать ваш вопрос.

Как гадать

Свечу нужно зажечь и подождать, когда хорошо разгорится и образуется достаточное количество воска. Потом свечу аккуратно наклоните над чашей и позвольте всему воску стечь на воду (лить в одно и то же место, в точку, не рисуя по воде воском – он сам ляжет, как надо).

Когда воск вылепится в фигурку на воде, нужно постараться прочитать этот символ и растолковать его (толкование есть в интернете, подойдут и те значения, которые описывает техника гадания на кофейной гуще).

Немного толкования

Маленькие отдельные капельки сулят финансовую прибыль. Если они напоминают цветы – это к любви. А если они похожи на гроздь винограда – гадающего ждет успех.

Большое бесформенное пятно – возможно, вас ждет непростой период.

Венок – хороший знак: успех, счастливое замужество, признание.

Сердце – непростой символ: большое сердце может иметь значение сильной страсти. А если сердце маленькое, с неровными краями, трещинами – проблемы в любовной сфере. Красивое, ровное сердце, равномерно заполненное – счастье в любви.

Как определить символ

Кто сказал, что профессия гадалки простая? Она требует не только тонкого видения, но и аналитического склада ума и образного мышления. Нужно анализировать не только окончательную фигурку, но и как лился воск, как менялись символы в процессе гадания. Только так можно получить целостную картину ситуации, а конечная фигура будет означать результат. При этом фигуру нужно рассмотреть с разных сторон.

Что делать с фигурками

Наши предки зарывали в землю или отдавали свиньям те фигурки, которые расшифровывали как негативные. А хорошие символы бережно хранились до следующего Рождества.

Гадание по зеркалам

Гадать нужно в полночь при свечах в домашних условиях.

Сядьте за стол, поставьте перед собой большое зеркало. Зеркало поменьше поместите напротив большого. Со словами «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне наряженный!» внимательно всматривайтесь в зеркало – там должны появиться очертания вашего будущего мужа. После гадания следует поблагодарить Мироздание и перекрестить зеркало и саму себя.

Гадание по свечам

Свечу ставили в скорлупу от грецкого ореха и опускали на воду. Та девушка, у которой свеча сгорала раньше всех, должна первой выйти замуж. И так по порядку сгорания свечей. А вот если свеча гасла – замуж той девушке пока не выйти.