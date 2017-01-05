Как не устать от праздников

От отдыха тоже можно устать, напоминает Sobesednik.ru.

Это в сто раз обиднее, если ждал каникул с надеждой набраться сил и оптимизма. Почему не удается? Что пошло не так? Устроим работу над распространенными ошибками заранее, чтобы попытаться их не допустить.

Ошибка 1: не было плана

Психологи говорят: чтобы отдых удался, его нужно спланировать. Буквально расписать если не по часам, то по дням, что и когда вы будете делать. Это позволит убить сразу несколько зайцев:

во-первых, много успеть, во-вторых, разнообразить свой отдых – это полезно, в-третьих, избежать ощущения, что уйма времени потеряна зря. Даже если вы как следует выспались, начитались книжек и насмотрелись кино, чувство, что время утекло сквозь пальцы, может серьезно испортить настроение.

Ошибка 2: проспали все каникулы

Любой работающий человек в курсе, что существует недосып и он вреден. Но представьте себе, что и избыток сна тоже не выдумка и он отнюдь не на пользу. Организму даже самого ленивого человека все равно нужна активность, физическая и интеллектуальная, а безделье – прямой путь к дискомфорту, разбитости, головной боли и раздражению, причина которого часто не осознается. Человеку кажется, что его бесят праздники, а на самом деле он просто устал лежать.

Ошибка 3: ходили по гостям

Навещать родных и друзей, на которых среди года вечно нет времени, – дело хорошее, приятное и нужное. Но почему-то по итогам каникул воспоминания об этом удовольствия не доставляют, а вызывают досаду и раздражение.

Странно? Ничуть. Такое состояние может объясняться последствиями употребления алкоголя, что обычно и происходит в новогодние каникулы, когда семья А приходит в гости к семье В. Даже если алкоголя бывает немного, организму все равно хватает работы. Дело в том, что этиловый спирт полностью утилизируется вовсе не за несколько часов, а за несколько суток. И если пить даже по чуть-чуть каждый день, организм все равно подвергается интоксикации, потому что концентрация промежуточных ядов остается повышенной. Один из симптомов этого – чувство раздражения, дискомфорт и ощущение вины. Так что ходить в гости – это хорошо, а еще лучше – выбраться куда-то на природу, в кино или в театр с теми, кого хочется повидать.

Ошибка 4: пытались быть, как все

Верный способ испортить себе праздник – это пытаться быть, как все. Есть то, что принято есть в Новый год, пить так, как это делают остальные, смотреть по традиции нелюбимые фильмы и «Огоньки», которые не нравятся, ходить в гости, потому что так положено, праздновать дома, потому что праздник семейный. Огромное количество людей становятся заложниками непонятно кем придуманных обычаев и навязанных устоев и из-за этого не чувствуют ни волшебства Нового года, ни даже простой радости по поводу долгожданного отдыха.

Хотите вернуть себе все это? Празднуйте так, как хотите, с теми, с кем хотите, и столько, сколько хотите. Сделайте себе такой подарок.

Ошибка 5: хотели поработать и винили себя за это

Человека, который за несколько дней до окончания каникул объявляет, что устал отдыхать и не прочь вернуться к работе, окружающие вряд ли поймут, а скорее всего подвергнут обструкции. Близкие решат, что с ними скучно, и обидятся. Друзья – что перед ними скучный трудоголик, не умеющий расслабляться. Да и сам человек будет испытывать угрызения совести и подозрения, что с ним что-то не так.

А на самом деле в желании прервать каникулы (или отпуск) нет ничего плохого, странного или нездорового. Плохо – заставлять себя отдыхать. Странно – переживать по этому поводу. Нездорово – обвинять себя в неумении веселиться. Психологи говорят, что любой вид деятельности, если он человеку нравится, идет ему на пользу. Так что, если посреди новогоднего марафона вдруг захотелось поработать, надо идти и работать.