Начинаем год по зодиаку, или Мистика 12 домов

Астролог Марина Захарова поделилась с Sobesednik.ru секретами древней науки — ведической астрологии.

Как наворожить себе счастливый 2017 год? Как начать его правильно, чтобы все шло как по маслу и в согласии с космосом?

– Новый год – волшебное время. Я от всей души желаю каждому из вас, мои дорогие читатели, встретить этот праздник и год так, чтобы 2017-й прошел счастливо, радостно, наполненно, в изобилии, в любви к себе и ближним и конечно же в осознанности.

Многие из вас задаются вопросом: так как же все-таки надо встретить Новый год, чтобы он прошел хорошо? Во многих культурах есть поверье: как проведешь первые 12 дней, так год и пройдет. Эти магические дни – лакмусовая бумажка нашего будущего года. В одних традициях считается, что каждый день соответствует месяцу года: например, 1 января – январю, 2 января – февралю и так далее.

Я же предложу вам рассмотреть и прожить эти первые 12 дней года, опираясь на 12 домов зодиака, знания о которых нам дает удивительная, наполненная мудростью веков ведическая астрология Джйотиш. Согласно ведической традиции, каждый дом имеет свою сферу ответственности – курирует определенные области и сферы нашей жизни. И если мы посвятим делам каждого дома зодиака один из 12 дней января, осознанно проживая каждый день с уважением к тому или иному дому, то заложим фундамент удачи на весь год. Так гласит мудрость веков. Давайте попробуем?

Итак, приглашаю в путешествие по домам зодиака. Новый год… Волшебство… Радость… Счастье… Ожидание…

1 января. I дом зодиака

Проживание этого дня покажет нам, как в течение года будет проявляться наша личность, наше «я», наши амбиции, покажет здоровье нашего физического тела, нашу уверенность в себе. А поэтому важно уделить в этот день внимание себе.

Начните свой день со слегка прохладного душа. Сделайте легкую гимнастику. Да-да, после праздничной новогодней ночи уделите внимание себе, верните своему телу гибкость и здоровье. Пройдитесь пешком, подышите свежим воздухом. Сделайте себе подарок – что-то только для себя – то, что давно хотелось, но все откладывалось. Может, это будет ванна с лепестками роз, чтение интересной книги или поход в кино – сделайте то, что порадует именно вас.

Медитация

Завершите день легкой медитацией. Сядьте ровно (у кого получается – в позу лотоса или полулотоса), сделайте несколько медленных вдохов-выдохов, сосредоточьтесь на точке между бровями и посидите в тишине и молчании несколько минут. Вдох – вдыхаем свет, выдох – выдыхаем все, что нам мешает: страхи, неуверенность в себе, раздражение, обиды, гнев, злость. Сделаем несколько циклов такого дыхания. Затем медленно возвратимся в действительность. Постарайтесь сохранить это состояние, ложась спать. Такую медитацию можно делать, когда вы хотите успокоиться и наполниться доброй энергией.

2 января. II дом зодиака

Проживание этого дня покажет, какими в новом году будут наши отношения в семье (наше семейное счастье), а также что будет с питанием и… финансовыми накоплениями. Для детишек это показатель дел в школе, успехов в учебе, в общении с учителями. Вот этим сферам и стоит уделить внимание.

В этот день побудьте со своей семьей. Сходите в гости к родителям, съездите всей семьей на какое-нибудь мероприятие, сходите в кино, погуляйте – проведите день в любви и гармонии с близкими. Сделайте что-то приятное для своей семьи. Также обратите в этот день внимание на свое питание. Я понимаю, что это сложная рекомендация для праздников, но мы же учимся жить осознанно и закладываем фундамент на целый год вперед! Постарайтесь обойтись в этот день без алкоголя и по возможности есть максимально здоровую и вкусную пищу. Не знаю, как для вас, а для меня важно, чтобы еда была не только полезная, но еще и вкусная! Следите за своей речью: не употребляйте грубых слов, будьте осознанны, уважительны, почтительны в своих словах. Деткам хорошо что-то изучить, почитать, познать новое. А теперь секрет… Только тсс-с… Никому не рассказывайте! Чем лучше в этот день будут наши отношения с близкими, чем здоровее еда и чем более наполнен любовью и благостью день, тем значительнее будут наши накопления в 2017 году! Вот такая интересная связь.

Важно!

Ну и еще важная рекомендация на этот день: сделайте какое-нибудь символическое накопление – добавьте деньги на вклад, отложите на покупку чего-то значимого или просто на «побаловать себя».

3 января. III дом зодиака

Этот день покажет нам, насколько мы готовы добиваться поставленных целей, сколько у нас будет смелости, решительности, авантюризма, как мы будем общаться и как сложатся дела с творчеством (особенно рукотворным).

В этот день очень благоприятно ставить цели. Пропишите свои цели на день, неделю, месяц и год.

Важно!

Постарайтесь достичь целей, которые вы наметили на 3 января. Лучше написать одну цель и достичь ее (не гонитесь за количеством). Также полезно в этот день пообщаться с друзьями, младшими братьями и сестрами, знакомыми. По возможности совершите короткое путешествие, например в соседний город, куда давно собирались, но не складывалось. Поделитесь своими знаниями с людьми, сделайте это с любовью. Сотворите что-то своими руками: испеките печенье, свяжите носок, напишите заметку, прибейте полку – сделайте то, что вам хочется сделать. Пригласите энергию творчества на ближайший год в свою жизнь!

4 января. IV дом зодиака

Этот день покажет, каким будет наше внутреннее счастье и эмоциональное удовлетворение в новом году. А также – как будут складываться наши отношения с мамой, друзьями, окружением.

Пообщайтесь с вашей мамой. Дайте ей свое тепло, заботу и любовь. Если мамы уже нет на этом свете, то закажите поминовение в своей традиции. Также уделите время себе. Сделайте что-то для своей души, что-то, что вызовет в вас только положительные эмоции и сделает вас счастливым. Проговорите или пропишите фразу: «С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. Спасибо Богу!»

5 января. V дом зодиака

Этот день покажет нам отношения с нашими детьми, наши творческие способности, моральные и нравственные качества, а также

любовь нашего партнера и романтические отношения. Начните день с молитвы (в своей религиозной традиции). Весь день не осуждайте, не судите никого. Проведите 5 января с детьми и любимым. Погуляйте вместе с детьми, подурачьтесь, поиграйте, порадуйтесь общению. Дайте детям вашу любовь. Похвалите и поддержите их. Ну а вечером устройте себе романтическое свидание с любимым: зажгите свечи, сходите в ресторан или приготовьте праздничный ужин – воплотите самые смелые ваши мечты.

6 января. VI дом зодиака

Этот день покажет, насколько будет напряжен наш ум, как будут обстоять дела со служением, долгами и болезнями.

Говорится: «Велик тот, кто служит!» Посвятите этот день служению своим близким, миру. Сделайте что-то приятное для них. Помогите кому-нибудь в вашем окружении, особенно тому, кто нуждается. В этот день особенно важно вести здоровый образ жизни. Отслеживайте себя – не обижайтесь ни на кого и ни за что. Принимайте все, что с вами происходит в этот день, с любовью и благодарностью к воле Бога. Если у вас есть долги, то отдайте хотя бы какую-нибудь часть. Если нет материальных долгов, то отдайте долг моральный – родителям, предкам, близким.

7 января. VII дом зодиака

Этот день заложит базу наших партнерских отношений на год – как с супругами, так и с партнерами по работе, бизнесу и т.п., а также покажет уровень сексуальной страсти.

Это один из самых важных дней, так как наши партнеры (особенно мужья или жены) – это наши самые главные учителя. Проведите этот день со своими супругами, общайтесь с любовью и принятием. Займитесь каким-нибудь общим делом. Уважительно пообщайтесь со своими партнерами. Честно и с любовью выполняйте все свои обязанности. Проведите этот день в Божественной любви. Если у вас еще нет мужа (жены), то этот день благоприятен для проведения практик по избавлению от страха одиночества, прошлых сексуальных связей, для прощения и принятия бывших партнеров.

Практика

Если вы хотите построить семью, в этот день благоприятно прописывать на бумаге: «Я хочу успешно выйти замуж (жениться), иметь хорошего мужа (жену) и здоровых детей, и на все воля Бога».

8 января. VIII дом зодиака

Этот день покажет нам, насколько мы интуитивны, насколько что-то мистическое, тайное будет проявлено в нашей жизни, а также обозначит нашу сексуальную привлекательность.

В этот день полезно потренировать свою интуицию. Весь день слушайте себя. Пробуйте предугадать события в быту – например какой автобус придет на остановку первым, кто первый встретится на улице – мужчина или женщина. Настройтесь на себя, проведите этот день в гармонии с собой, соблюдая все нормы морали и нравственности.

9 января. IX дом зодиака

Этот день покажет наши отношения с отцом, учителями, начальниками, наставниками. Отметит, насколько мы религиозны, духовны и как воспринимаем высшие знания, а также определит наши длительные поездки.

В этот день проявите уважение к отцу, пообщайтесь с ним, сделайте что-то приятное для него. Если папы уже нет на этом свете, то закажите ему поминовение в своей традиции. Посетите храм, подумайте о вере, почитайте Святые Писания, изучите что-то на эту тему. Если у вас есть учитель – окажите ему уважение. Проявите смирение, почтительность, любовь ко всем живым существам. Делайте это осознанно. А еще – запланируйте дальнюю поездку в новом году или хотя бы помечтайте о ней. Вечером помедитируйте для успокоения ума (можно использовать медитацию, описанную выше).

10 января. X дом зодиака

Этот день покажет нам карьеру, достижения в профессиональной сфере, положение в обществе.

Посвятите этот день трудовой деятельности. Трудитесь от души, с полной отдачей, выполняйте свои обязанности с энтузиазмом, любовью и благодарностью, при этом не привязывайтесь к результату – он такой, каким даст его Бог. Если ваша работа не доставляет вам удовольствия, то хотя бы вечером займитесь той деятельностью, к которой лежит душа. Изучите что-то, что увеличит ваш профессионализм. И главное – слушайте свое сердце!

Практика

Повторяйте в течение этого дня: «Я желаю всем Божественной любви».

11 января. XI дом зодиака

Этот день покажет нам отношения с влиятельными друзьями, неожиданные финансовые прибыли, побочные заработки, возможности исполнения желаний, наши амбиции и собственный бизнес.

Пообщайтесь с влиятельными людьми, спросите совета у старших братьев или сестер. Сделайте пожертвование достойным людям. Если у вас есть дополнительный доход, то постарайтесь 11 января заработать на этом поприще. Ну а если у вас есть свой бизнес, то сосредоточьте усилия на нем. Вложитесь в него по максимуму!

Совет

И обязательно исполните свое заветное желание! Пусть оно сбудется! Принимайте все, что в этот день дает вам жизнь, и будьте за это благодарны.

12 января. XII дом зодиака

Этот день покажет нам наши расходы, работу с иностранцами (если она у вас есть), сексуальное удовлетворение, познание глубин мироздания.

В этот день будьте внимательны к своим тратам – осуществляйте их разумно. Очень хорошо посетить занятие йогой. Если есть возможность помочь больным людям или заключенным – помогите. Отслеживайте свои эмоции – учитесь жить в гармонии с собой и быть довольными жизнью. Побудьте в тишине. Поразмышляйте о смысле жизни: зачем вы живете, какая ваша цель, что вы сделали для мира.

Ну и еще важная рекомендация на этот день: сделайте какое-нибудь символическое накопление – добавьте деньги на вклад, отложите на покупку чего-то значимого или просто на «побаловать себя».