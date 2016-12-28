Дед Мороз – добрый волшебник или детская травма? Советы психолога

Связывая образ Деда Мороза с праздником, взрослые и не подозревают, что для ребенка встреча с ним может обернуться психологической травмой

Sobesednik.ru узнал, как избежать психологических проблем у детей при встрече с Дедом Морозом.

Связывая образ Деда Мороза с праздником, взрослые и не подозревают, что для ребенка встреча с ним может обернуться психологической травмой. Вот несколько моментов, которые стоит учитывать родителям малышей.

После 4 уже можно

Ситуация: ребенок начал ходить, стал интересоваться ёлкой и по такому случаю в дом пригласили Деда Мороза.

Не будет ничего удивительного, если он не испытает никакого восторга и разревется от испуга. Психологи не рекомендуют знакомить ребенка с Дедом Морозом до 4 лет. До этого возраста малыш верит в чудесное, не понимая, что оно никак не пересекается с реальным миром. Для него все возможно, и, увидев наяву какого-нибудь сказочного персонажа, он может серьезно испугаться, приняв за настоящего. Знать, что злая Баба-яга крадет детей, и вдруг обнаружить ее перед собой – то еще потрясение. Дед Мороз куда добрее, но у него посох, способный заморозить что угодно. В общем, не спешите приглашать его в дом.

Про подарки

Ситуация: ребенку рассказали, что Дед Мороз приходит по ночам, и теперь он боится спать.

Старшим детям идея караулить Дедушку ночью может показаться интересной, а малыша мысль о том, что в темноте в его комнату придет старик с мешком, может испугать. Собственно, история про ночной визит больше относится к Санта-Клаусу, а Дед Мороз знаменит манерой доставлять подарки на дом путем волшебства. Это объяснение и психологически безопаснее, и для родителей удобнее.

Случайные встречи

Ситуация: еще до Нового года ребенок пять раз сталкивался с Дедом Морозом в разных местах и, мягко говоря, удивлен.

Вот потому психологи и советуют рассказывать детям заранее, что настоящий Дед Мороз и тот, что приходит на ёлку в детский сад, – разные. Первый, волшебный, живет в сказочном мире, никому не показывается и подарки оставляет под ёлочкой, а второй – веселый дядя, который нарядился Дедушкой, чтобы повеселить детей. В таком случае удастся и сохранить веру малыша в сказку, и избежать психологической травмы для ребенка и неудобных вопросов для себя из-за случайной встречи с Дедом Морозом, например, на улице.

Расскажи, Снегурочка, где была

Ситуация: непонятно, хватит ли ребенку одного Деда Мороза или лучше пригласить еще и Снегурочку.

Образ Снегурочки, по мнению психологов, несколько смягчает суровость Деда Мороза – детям проще и легче общаться с ней, веселой девушкой, чем с серьезным стариком. Считается, что изначально она для того и была введена в традицию празднования Нового года в детских учреждениях. Если ребенку объяснили разницу между настоящим Дедом Морозом и переодетыми людьми, он воспримет его визит нормально независимо от того, кто еще придет с ним – Снегурочка, Баба-яга, Лесовичок или стадо северных оленей. Знание, что это актеры, не помешает ему насладиться праздником.

Кстати

Родители часто задаются вопросом, как определиться с подарком на Новый год: дарить что-то дорогое, или очень нужное, или что ребенок хочет – даже если он выберет какую-нибудь ерунду? Психологи отвечают: в случае с Новым годом решать должен ребенок. Ведь подарок ему принесет Дед Мороз, а не родители, а он, как волшебник, всегда знает, о чем мечтают дети. А практичный, нужный, большой и пр. подарок от родителей можно оставить на день рож­дения.