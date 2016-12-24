Три сексуальных партнера обеспечат прочные отношения

Ученые выяснили идеальное число половых партнеров для мужчин и женщин.

По итогам опроса, участниками которого стали 188 человек обоих полов в возрасте от 18 до 35 лет, ученые определили, что большинство мужчин и женщин хотят быть у своих партнеров третьими, пишет «Мир 24».

Как выяснили исследователи, если у избранника в прошлом было более трех партнеров, с которыми он имел сексуальную связь, то его считают распущенным, а если меньше – неопытным.

Ученые обратили внимание на то, что и женщины, и мужчины стараются избегать отношений с людьми, у которых до них было более шести половых партнеров.