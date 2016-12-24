Психология
Источник: "Мир 24"
14:27, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Три сексуальных партнера обеспечат прочные отношения

Ученые выяснили идеальное число половых партнеров для мужчин и женщин.

По итогам опроса, участниками которого стали 188 человек обоих полов в возрасте от 18 до 35 лет, ученые определили, что большинство мужчин и женщин хотят быть у своих партнеров третьими, пишет «Мир 24».

Как выяснили исследователи, если у избранника в прошлом было более трех партнеров, с которыми он имел сексуальную связь, то его считают распущенным, а если меньше – неопытным.

Ученые обратили внимание на то, что и женщины, и мужчины стараются избегать отношений с людьми, у которых до них было более шести половых партнеров.

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В том, чтобы пригласить парня в кино, нет ничего необычного. Ни сейчас, ни в те годы, когда мы были студентами. Кажется. Точно не помню, правильным ли тогда считалось то, что девушка приглашает парня в кино. Но что для меня это было не совсем обычное приглашение, помнится »

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