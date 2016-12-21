"Помогать" ли Деду Морозу дарить сыну пистолет?

«Когда ребенок просит у Деда Мороза оружие, прежде всего надо понять, в какую игру и как он собирается играть...»

Семейный психолог рассказал Sobesednik.ru о том, стоит ли покупать детям подарки с военным уклоном.

«Я против, когда дети играют оружием, и не понимаю, как такое можно подарить. Вокруг и так много агрессии. Но говорят, что недавно наш российский Дед Мороз сказал, что запрещать такие подарки не стоит. Интересно, а что думают детские психологи?»

Марина, Петербург

Письмо Деду Морозу про дорогой телефон сегодня не так озадачивает родителей, как просьба подарить что-нибудь из оружейного арсенала. Как реагировать и стоит ли «помогать» ему с таким подарком, рассказывает семейный психолог Лидия ГОРЬКОВА, член Профессиональной психотерапевтической лиги:

– Когда ребенок просит у Деда Мороза оружие, прежде всего надо понять, в какую игру и как он собирается играть. Те, кто против пистолетов и мечей, говорят, что такие подарки провоцируют ребенка на насилие и повышают уровень агрессии. В этом есть своя правда: предназначение подобных игрушек таково, что ребенок начинает играть в войну. Однако можно объяснить ему, что войны и сражения – для того, чтобы защитить слабых и беззащитных. Здесь очень важна поведенческая и эмоциональная реакция родителей. Иногда они сами провоцируют и учат детей жестоким действиям, задавая правила игры. Или хуже – не задают эти правила вовсе.

Детям важно учиться выражать свое агрессивное поведение и уметь это делать так, чтобы оно было не разрушительным для них самих и для окружающих. Родителям же надо понимать, почему агрессивное поведение у ребенка выражается именно так. Если вовремя объяснить, что норма, а что – нет, ребенок поймет правила и игра в войнушку, например, превратится в битву добра и зла, где добро побеждает. Дети, познавая мир, всегда копируют поведение значимых близких и взрослых вообще – в том числе тех, кого видят на экране телевизора и в компьютерных играх. И в силах родителей сформировать реальность ребенка с правильным отношением к оружию и к собственному агрессивному поведению, не усиливая ненужную враждебность к миру, окружению и близким людям.

Поэтому, если сейчас мечта вашего ребенка – игрушечное оружие, если такая потребность появилась – дарите. Но будьте рядом, когда он будет осваивать такую игрушку: покажите, как можно и допустимо с ней играть, установите правила игры, играйте вместе с ним, превращая игру в семейный турнир ловкости и смелости, умения и наход­чивости.