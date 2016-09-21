Как составить выигрышное резюме

Вызывайте своим профессионализмом желание заполучить вас, даже если не подходите конкретно на эту вакансию

Sobesednik.ru рекомендует обратить внимание на ряд советов, которые помогут при составлении резюме для трудоустройства.

Поиск работы – труд, причем бесплатный. Пока вы ищете работу, особенно когда у вас ее нет, каждый день вы недозарабатываете определенную сумму денег. Отнеситесь к этим упущенным возможностям серьезно. И помните: и в переписке, и при личной встрече нет ничего прекраснее честного и открытого разговора.

Резюме – это по сути заочное знакомство с вами. И пока его читают, нужно умело воспользоваться шансом произвести впечатление.

Сопроводительное письмо

С него и начинается знакомство с теми, кто может открыть вам дорогу в блестящий мир. И очень важно зацепить рекрутера. Зацепили? Щелк – ваше резюме открыто. Не зацепили – открыто, но прочтено за две секунды.

Хотите сказать: «Лень писать» или «Я не умею»? И это будет вашим провалом. Надо понять, что рынок кандидатов – конкурентная среда, так что придется взять себя в руки и напрячься.

Конечно, есть разные нюансы. Газовая компания отличается в принципах подбора от торговой фирмы, но именно на этапе заочного знакомства через резюме и сопроводительное письмо действуют похожие правила игры.

Кто в первую очередь будет читать ваше резюме?

Вряд ли ваш непосредственный руководитель, большой начальник или директор по персоналу. Его прочтет специальный человек – рекрутер. Скорее всего это будет специалист невысокой квалификации.

Поэтому лучше всего, чтобы ваше письмо было предельно понятным.

Тех женщин, которые на фото были изображены в платье с декольте, в 19 раз чаще звали на собеседование Фото: Shutterstock

Принципы написания сопроводительного письма

1. Краткость

Опытные люди просматривают текст по диагонали.

Поэтому двух-трех абзацев содержательного текста будет более чем достаточно. Не больше половины страницы, даже если это – работодатель вашей мечты.

2. Понятность

Избегайте формальностей. Никакого обращения на «ты», никаких «Эй, я вас приветствую!», совершенно лишнее – рассказывать о своей жизни со времен школы и пускаться в лирические описания вашего жизненного пути в сложноподчиненных предложениях.

Например: «Работать мне пришлось много с самого раннего возраста: в 9-м классе мама меня устроила на лето библиотекарем. После института я преподавала немецкий язык и математику. Но поскольку мне приходилось снимать квартиру, пришлось еще ночами подрабатывать баристой в местном клубе, где я познавала жизнь совершенно с другой стороны...»

Помните, сопроводительное письмо – деловая переписка, а не разговор по душам.

3. Без штампов

Нет ничего страшнее фразы: «Я уверен, что мой опыт и профессиональные навыки соответствуют вашим требованиям».

Представьте себе, что эту фразу кто-то прочтет в сотый раз. Ваше резюме будет тут же отправлено в корзину.

Есть и еще такая форма набивших оскомину писем: «Добрый день! Меня очень заинтересовала вакансия «менеджер по продажам» в вашей компании. Я считаю, что мой опыт в предыдущих компаниях соответствует предъявляемым требованиям и я смогу принести пользу вашей компании».

Узнали себя? Это резюме тоже имеет мало шансов.

Три ключевых момента

Сопроводительное письмо должно в полной мере (но кратко!) отвечать на три основных вопроса:

1. Что вы умеете делать?

2. Чем вы можете быть полезны компании на этой позиции?

3. За какие деньги вы готовы в этой компании работать?

У человека по ту сторону экрана компьютера не должно остаться к вам никаких общих вопросов: кто вы, сколько вам лет, способны ли вы сформулировать свои мысли письменно, сколько вы хотите получать и почему вам интересна эта работа.

Какую выбрать фотографию?

Важные условия:

- живой открытый взгляд, открытая улыбка добавят вам дополнительные бонусы,

- качественная портретная съемка,

- достаточный размер фото, чтобы рассмотреть ваше лицо.

И запомните: без моря и дорогих авто на заднем фоне, купальников, ваз с цветами, вызывающих поз, надутых губок и паспортных вариантов. Не надо вида в профиль, нелепых рожиц и смешных аксессуаров.

Ну и ну!

Недавнее психологическое исследование показало: лучше размещать фотографию в платье или джемпере с глубоким вырезом.

Вывод подтвердил эксперимент с участием двух похожих внешне женщин с идентичным опытом работы. Одна была одета консервативно, другая – откровенно.

Резюме с фотографиями в откровенном платье получали на 62 больше предложений о собеседовании (вне зависимости от типа работы).

Смелость города берет

Я знаю девушку, которая отнюдь не была семи пядей во лбу, но, когда ей выдался шанс представить себя в резюме, она не только подобрала привлекательную фотографию, но и творчески подошла к написанию текста. «Поздравляю вас (название компании) с тем, что вы приняли на работу лучшего менеджера!» И всё. К письму была приложена фотография с красивым лицом.

Но мало ли красивых женщин?! Однако ее пригласили на собеседование больше из любопытства по поводу такой наглости.

И взяли на работу. В итоге эта девушка оказалась одним из лучших менеджеров и делает отличную карьеру в ярких проектах.