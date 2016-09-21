Как составить выигрышное резюме

Sobesednik.ru рекомендует обратить внимание на ряд советов, которые помогут при составлении резюме для трудоустройства.
Поиск работы – труд, причем бесплатный. Пока вы ищете работу, особенно когда у вас ее нет, каждый день вы недозарабатываете определенную сумму денег. Отнеситесь к этим упущенным возможностям серьезно. И помните: и в переписке, и при личной встрече нет ничего прекраснее честного и открытого разговора.
Резюме – это по сути заочное знакомство с вами. И пока его читают, нужно умело воспользоваться шансом произвести впечатление.
Сопроводительное письмо
С него и начинается знакомство с теми, кто может открыть вам дорогу в блестящий мир. И очень важно зацепить рекрутера. Зацепили? Щелк – ваше резюме открыто. Не зацепили – открыто, но прочтено за две секунды.
Хотите сказать: «Лень писать» или «Я не умею»? И это будет вашим провалом. Надо понять, что рынок кандидатов – конкурентная среда, так что придется взять себя в руки и напрячься.
Конечно, есть разные нюансы. Газовая компания отличается в принципах подбора от торговой фирмы, но именно на этапе заочного знакомства через резюме и сопроводительное письмо действуют похожие правила игры.
Кто в первую очередь будет читать ваше резюме?
Вряд ли ваш непосредственный руководитель, большой начальник или директор по персоналу. Его прочтет специальный человек – рекрутер. Скорее всего это будет специалист невысокой квалификации.
Поэтому лучше всего, чтобы ваше письмо было предельно понятным.
Принципы написания сопроводительного письма
1. Краткость
Опытные люди просматривают текст по диагонали.
Поэтому двух-трех абзацев содержательного текста будет более чем достаточно. Не больше половины страницы, даже если это – работодатель вашей мечты.
2. Понятность
Избегайте формальностей. Никакого обращения на «ты», никаких «Эй, я вас приветствую!», совершенно лишнее – рассказывать о своей жизни со времен школы и пускаться в лирические описания вашего жизненного пути в сложноподчиненных предложениях.
Например: «Работать мне пришлось много с самого раннего возраста: в 9-м классе мама меня устроила на лето библиотекарем. После института я преподавала немецкий язык и математику. Но поскольку мне приходилось снимать квартиру, пришлось еще ночами подрабатывать баристой в местном клубе, где я познавала жизнь совершенно с другой стороны...»
Помните, сопроводительное письмо – деловая переписка, а не разговор по душам.
3. Без штампов
Нет ничего страшнее фразы: «Я уверен, что мой опыт и профессиональные навыки соответствуют вашим требованиям».
Представьте себе, что эту фразу кто-то прочтет в сотый раз. Ваше резюме будет тут же отправлено в корзину.
Есть и еще такая форма набивших оскомину писем: «Добрый день! Меня очень заинтересовала вакансия «менеджер по продажам» в вашей компании. Я считаю, что мой опыт в предыдущих компаниях соответствует предъявляемым требованиям и я смогу принести пользу вашей компании».
Узнали себя? Это резюме тоже имеет мало шансов.
Три ключевых момента
Сопроводительное письмо должно в полной мере (но кратко!) отвечать на три основных вопроса:
1. Что вы умеете делать?
2. Чем вы можете быть полезны компании на этой позиции?
3. За какие деньги вы готовы в этой компании работать?
У человека по ту сторону экрана компьютера не должно остаться к вам никаких общих вопросов: кто вы, сколько вам лет, способны ли вы сформулировать свои мысли письменно, сколько вы хотите получать и почему вам интересна эта работа.
Какую выбрать фотографию?
Важные условия:
- живой открытый взгляд, открытая улыбка добавят вам дополнительные бонусы,
- качественная портретная съемка,
- достаточный размер фото, чтобы рассмотреть ваше лицо.
И запомните: без моря и дорогих авто на заднем фоне, купальников, ваз с цветами, вызывающих поз, надутых губок и паспортных вариантов. Не надо вида в профиль, нелепых рожиц и смешных аксессуаров.
Ну и ну!
Недавнее психологическое исследование показало: лучше размещать фотографию в платье или джемпере с глубоким вырезом.
Вывод подтвердил эксперимент с участием двух похожих внешне женщин с идентичным опытом работы. Одна была одета консервативно, другая – откровенно.
Резюме с фотографиями в откровенном платье получали на 62 больше предложений о собеседовании (вне зависимости от типа работы).
Смелость города берет
Я знаю девушку, которая отнюдь не была семи пядей во лбу, но, когда ей выдался шанс представить себя в резюме, она не только подобрала привлекательную фотографию, но и творчески подошла к написанию текста. «Поздравляю вас (название компании) с тем, что вы приняли на работу лучшего менеджера!» И всё. К письму была приложена фотография с красивым лицом.
Но мало ли красивых женщин?! Однако ее пригласили на собеседование больше из любопытства по поводу такой наглости.
И взяли на работу. В итоге эта девушка оказалась одним из лучших менеджеров и делает отличную карьеру в ярких проектах.