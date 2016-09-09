Психология
Источник: Американские СМИ
17:00, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Социальные сети помогают человеку тренировать память

Ученые из США выявили плюс регулярного пользования социальными сетями, который заключается в укреплении памяти.

Исследователи из Корнельского университета выяснили, что регулярно пополняющий различными сообщениями свои странички в социальных сетях человек тем самым укрепляет память. Эта практика позволяет ему прочнее зафиксировать воспоминания о наиболее важных и значительных событиях в жизни. И точно такой же эффект дают блоги в интернете.

Впрочем, в этом нет ничего кардинально нового, так как наука уже давно знает, что человек запоминает написанное им лучше, чем услышанное или увиденное. Именно поэтому психологи рекомендуют вести дневник, особенно людям, имеющим проблемы с памятью.

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Владимиров Алексей

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