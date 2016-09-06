Психология
Источник: Американские СМИ
16:18, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Успех в работе и личной жизни может зависеть от имени

Ученые из Университета Нью-Йорка обнаружили любопытную зависимость судьбы ребенка от его имени.

В данном исследовании нет ничего мистического. Просто доказано, что чем легче произносится имя человека, тем больше у него шансов преуспеть на работе, а также вступить в брак с человеком, имеющим похожее имя. Данный феномен сами ученые объясняют влиянием подсознания на решения людей.

К примеру, если работодателя зовут Егором, то чуть больше шансов, что он предложит работу другому Егору, чем Дмитрию или Михаилу при прочих равных. Вот почему наиболее распространенное имя у ребенка несколько повышает его шансы на успех в будущем.

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Владимиров Алексей

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