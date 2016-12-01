Лариса Ренар: Пик сексуальности женщины – 60 лет

Лариса Ренар рассказала Sobesednik.ru о том, как сохранить любовь, страсть и нежность в отношениях.

Лариса Ренар – автор восьми бестселлеров, директор тренингового центра «Академия частной жизни» – вот уже пятнадцать лет занимается самыми-самыми женскими вопросами.

Что удивительно, после семинаров именно мужчины часто подходят за автографом, просят подписать книгу и говорят: «Отдам ее жене, пусть читает регулярно».

– Сейчас многие женщины жалуются на нехватку энергии, а за счет чего ее можно получить?

– Как бы странно это ни прозвучало, но энергию женщине прибавляет желание мужчины… Как сказал философ Ницше: «Счастье женщины – меня хотят, счастье мужчины – я хочу». Поэтому нужно разобраться, что женщину делает желанной.

С подругами на презентации книги Фото: Sobesednik.ru

– Так что, на ваш взгляд?

– Во-первых, умение расслабиться. Максимальное расслабление – один из факторов получения энергии удовольствия. Когда женщина вся в мыслях, в планах, увы, она отключена от своего тела и напряжена. А напряжение уходит именно от объятий.

И еще женщине раз в неделю просто необходимо позволить себе лежать и расслабляться. Следующий шаг – это получать удовольствие от всего, что ты делаешь.

Одна знакомая рассказывала свою историю. Она живет в Канаде и больше всего на свете любит зайти в кафе и съесть гамбургер. И когда она начинает его с удовольствием есть, то вокруг тут же собираются мужчины и смотрят на нее. Это говорит о том, что умение искренне погрузиться в удовольствие притягивает к вам людей.

Я на своих тренингах советую пить кофе с удовольствием, не спеша. Вдыхать запах зерен, наслаждаясь напитком. Налить кофе в красивую чашку,

включить музыку. Делать это осознанно, не механически, чтобы все дало ощущение наслаждения.

Женщине нужно запомнить одну простую, но важную вещь: только она может подарить мужчине удовольствие, но, когда она не наслаждается собой, все начинает обесцениваться.

– Образуется замкнутый круг: женщина получает удовольствие от того, что она желанна, но она может не стать желанной в силу возраста и прочих проблем.

– Есть одна книга, посвященная страсти в супружестве, ее написал Дэвид Шнарх. Она действительно перевернула сознание миллионов людей, и я часто на нее ссылаюсь. В ней приведена статистика: согласно опросам, 70 процентов людей занимаются сексом не чаще двух раз в месяц и только 30 процентов людей делают это чаще. И каждый второй говорит о том, что секс был скучным, техническим и дружеским.

Существуют устойчивые стереотипы, что желанная женщина – это тип молодой и ухоженной девушки с накачанными грудью и губами. И ошибочно считается, что именно он – воплощение чувственности и сексуальности. Наверное, вы удивитесь, если я скажу, что на пике своей сексуальности женщина находится именно в шестьдесят лет. Меня, например, как пятидесятилетнюю женщину это вдохновляет.

– Как женщине достичь этого состояния?

– Первый и самый главный совет – перестаньте быть мамой для своего мужа, да и для всех мужчин тоже. Нужно разделить грани: есть моя, женская, ответственность, а есть твоя – мужская. Что происходит, когда женщина ведет себя по-матерински? У мужчины неосознанно включается запрет на секс, потому что он чувствует постоянную опеку. И соответственно это состояние лишает женщину сексуальности и желанности.

Второе. Убивает желание чрезмерная ответственность за семью. Когда женщина взваливает на себя все тяготы и заботы, начинает зарабатывать и становится единственным добытчиком в семье, она играет мужскую роль и в итоге не принимает и не уважает мужчину. Тогда у мужчины пропадает желание, так как с точки зрения обмена энергии мужчина в семье отвечает за финансовый поток, а женщина дарит ему удовольствие.

– Недавно у вас вышла книга «Сделай мужа миллионером». С чего вдруг такая постановка вопроса?

– Многие западные люди меня спрашивали: «Зачем делать мужа миллионером, когда нужно самой стать богатой и успешной?»

Потому что настоящий мужчина должен реализоваться и зарабатывать деньги, это его естественное состояние. А женщина должна заработанные деньги разумно тратить. Ведь, если задуматься, так было испокон веков.

Я, как правило, даю совет о том, что вы можете сделать дома. Представьте свою ответственность в виде какого-то образа и положите ее на стул. И вот этот стул нужно взять и мысленно отдать мужчине со словами: «Я отдаю тебе твою мужскую ответственность за семью, а себе оставляю женскую».

– И что, это действительно помогает?

– У меня была ученица, ей около пятидесяти лет, она начала делать эту практику и затем пришла через год и сказала: «Вы не поверите, но у моего пятидесятилетнего мужа расширились плечи, потому что он ощутил мужскую ответственность».

– Но может случиться и такое: женщина отдаст мужчине его ответственность и начнет ждать от него мужских поступков, а семья пойдет на дно.

– Я пытаюсь донести до человека то, что, когда мы меняемся, меняется мир вокруг нас. Невозможно никого изменить, особенно взрослого мужчину. Мы можем стать более чувственными, более женственными, более принимающими, более любящими, более радостными, и только тогда мужчина начнет нас поддерживать.

– Можно стать чувственной, но как избавиться от претензий к своему мужчине?

– Разберитесь внутри себя со своими проблемами. Как только мы разбираемся с собой, эти ситуации уходят из жизни. Одна из моих учениц три года назад развелась с мужем, и я ее спросила: «Что тебя больше всего выводило из себя?» Она ответила: «То, что он не давал мне денег и после развода оставил меня без средств». Я посоветовала ей смириться с этой мыслью, и постепенно проблема стала отпускать ее. Смиряться сложно, но необходимо.

– Что еще женщине нужно делать каждый день?

– Как бы это банально ни прозвучало – хвалите своих мужчин. Когда женщина восхищается своим мужчиной, как он проявляется в сексе, в жизни, то у него возникает ощущение победителя. Позвольте состояться своему мужчине, реализовать свои самые смелые амбиции. На мужчину нужно смотреть и думать: «Я удивительна, ты восхитительный, и у тебя все получится!» Мужу нужно говорить ободряющие и вдохновляющие слова каждый день – это легко и безопасно.

Справка

Лариса Ренар родилась 9 декабря 1966 года в Красноярске.

Отец – ученый. Мать – директор социального фонда Красноярской железной дороги.

Окончила в 1989 году Санкт-Петербургский госуниверситет, получив образование на биологическом факультете. Затем училась в том же университете на факультете психологии. В 1993 году окончила курс психоанализа в Институте психологии и консультирования «Гармония». В 1994 году прошла курс «Теория и практика рекламы» в Бостонском университете, США.

Выступает в качестве эксперта-психолога в печатных изданиях, на телевидении и радио, интернет-порталах. Ведущая программы «Ты нам подходишь» на телеканале «Домашний» вместе с Дарьей Донцовой и Даной Борисовой.

Муж Ларисы Ренар старше ее на 8 лет. Брак длится уже более двадцати лет, пара воспитывает двоих сыновей.