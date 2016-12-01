Союз нерушимый: 7 советов, как укрепить брак

По крайней мере два вечера в неделю оставлять свободными, дабы проводить их вдвоем

Психолог Евгений Тарасов рассказал Sobesednik.ru о том, что необходимо делать для укрепления семейных отношений.

Известно, что и в наши непрочные времена наивысшей степенью партнерских отношений между мужчиной и женщиной является все-таки брачный союз. И для прочности его одним из главных основополагающих факторов является вовсе не возраст (и не возрастная разница), а так называемая психологическая совместимость партнеров по браку, а также знание некоторых хитростей, способных сделать их брачный союз по-настоящему «нерушимым».

И потому, чтобы укрепить свой брачный союз, желательно:

По крайней мере два вечера в неделю оставлять свободными, дабы проводить их вдвоем (или же в кругу семьи).

Научиться преодолевать тщеславие. К примеру, мужчине, жена которого зарабатывает больше, нужно гордиться своей второй половиной, а не завидовать ей. Ну а женщине, чей спутник жизни стал вдруг безработным или почему-то перешел на значительно менее оплачиваемую работу, необходимо быть не только тактичной, но и сильной, чтобы придать сил и «главе семьи».

Стараться быть гибкими. Если мужчина делает карьеру или заводит собственный бизнес, а жена хочет учиться или, к примеру, чаще бывать одной, то следует им обоим учиться приспосабливаться к желаниям и стремлениям противоположной стороны, не идя на конфликт. Приспосабливаться – это вовсе не означает переставать быть самими собой. Чем больше человек сохраняет свою личность, свою индивидуальность, тем бережнее он будет относиться к своему партнеру (партнерше) по браку.

Евгений Тарасов Фото: архив редакции

Не следует избегать столкновения мнений, за которыми может следовать выяснение отношений. Главное – не доводить до взаимных оскорблений и конфликтов. Специалисты в наши дни установили, что более прочными оказываются чаще всего такие отношения, при которых партнеры откровенно обсуждают или же оспаривают любые вопросы, а не таят, «не взращивают» обиду в себе.

Однако откровенность, являющаяся важным условием нормальных взаимоотношений между членами брачного союза, не всегда должна быть абсолютной. Небольшая тайна способна сделать их гораздо более интересными и волнующими.

И конечно же нельзя помнить одни лишь только ошибки, проступки и прегрешения противоположной стороны.

В общем, членам ячейки общества необходимо делать по возможности все то, что будет позволять им как можно дольше оставаться в браке счастливыми, ведь счастливые пары даже спустя многие годы совместной жизни смотрят друг на друга как бы снизу вверх, чуть ли не идеализируя друг друга, что еще больше укрепляет их брачный союз.