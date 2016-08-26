Психология
Источник: «Медицина и наука»
17:35, 26 Августа 2016 Версия для печати

Учёные доказали существование "шестого" чувства у человека

Учёные нашли научные доказательства того, что человек действительно может ощущать на себе посторонний взгляд.

Международная группа учёных провела ряд исследований, которые помогли понять, что нужен всего один короткий взгляд незнакомца для того, чтобы человек почувствовал его на себе, сообщает «Медицина и наука».

Исследователи выяснили, что во время взгляда незнакомца в мозгу человека начинает происходить целый ряд процессов. За короткий срок мозг определяет потенциальную опасность незнакомца, расстояние до него, а также анализирует невербальные сигналы.

В народе данная способность называется «шестое чувство». Учёные уверены, что именно оно помогло древнему человеку выжить.

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