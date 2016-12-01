Новый папа. Чего боятся дети?

При любых переменах в семье изменяются и отношения между ее членами. К ним необходимо адаптироваться, привыкать, в этот период возрастает потребность в поддержке, опоре и заботе

Практикующий детский и подростковый психолог Елена Попова рассказала Sobesednik.ru о проблемах восприятия детьми отчимов.

Добрый день! Прошу вас помочь мне разобраться в семейной ситуации. Моя 16-летняя дочка не хочет даже слушать о моем повторном замужестве! Моего избранника даже не знает, познакомить их я пока не могу. Дочка истерит, плачет, закрывается в комнате, пугает суицидом, если он даже просто в гости придет. Не знаю, что и делать, люблю свою единственную дочь, но мечтаю и о женском счастье, ведь мне всего 36 лет. По понятным причинам не подписываюсь.

Нижний Новгород

Отвечает Елена попова, практикующий детский и подростковый психолог, ведущая детских и подростковых развивающих и коррекционных групп, групп саморазвития женского центра Ирины Крыловой «Ветка сакуры».

– Из вашего письма можно сделать вывод, что ваша семья состоит из двух членов: вас и дочери. И появление вашего потенциального супруга вызывает сильный протест у вашего ребенка, который выражается в слезах, истериках, отказе выходить из комнаты и даже угрозах. Причем протест связан с реальным появлением у вас в доме. Видимо, дочь знает, что у вас кто-то есть, но возможность встретиться с ним вызывает сильную реакцию.

Елена Попова Фото: mysecretme.ru

Мне кажется необходимым понять, что происходит с девушкой, какие мысли и тревоги беспокоят ее и с чем именно она не согласна. Девочка находится в сильном эмоциональном переживании. Для этого необходимо откровенно поговорить с ней. Главная цель беседы – услышать дочку! Объяснять свою позицию вы будете позже. Уделите время и обдумайте услышанное. Также проясните, у кого ваш ребенок получает поддержку и заботу. На кого в этом мире она еще может опереться, кому доверить свои переживания, тревоги и страхи, кроме вас. Возможно, такая сильная реакция связана с отсутствием такого человека.

Девушка внутри переживает одиночество, у нее могут не складываться контакты с ровесниками, может, общение и есть, а вот близкого человека нет. Ну и немаловажный момент – как складываются ее отношения с противоположным полом. Обращают ли на нее внимание, складываются ли дружеские отношения, получает ли дочь мужское внимание?

Часто бывает, что причина протестов – страхи. Может быть, она боится потерять с вами контакт или часть внимания. А что, если отношения с вашим мужчиной не сложатся, он ей не понравится, и придется терпеть. Или она не понравится ему, и он разрушит ваши с ней отношения. Раньше ваши отношения были сконцентрированы друг на друге, вы вместе ездили отдыхать, ходили в гости, и теперь ей тяжело делить ваше внимание с кем-либо вообще.