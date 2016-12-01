Какие талисманы могут помочь в работе?

Эти предметы очень удачно вписываются в интерьер любого кабинета

Sobesednik.ru узнал о том, какие амулеты помогают в трудовой деятельности.

Большую часть своей жизни мы проводим на работе и хотим, чтобы она приносила нам хорошие плоды. Но часто случается так, что, сколько бы мы ни прилагали усилий, а результата никакого, словно заговорили.

Можно иметь хорошее образование, трудолюбие и быстрый ум, но всего этого мало, когда отсутствует удача.

Сегодня мы поговорим о талисманах, которые приносят успех в работе.

Простой вариант – купить статуэтку, вазу, подкову. Эти предметы очень удачно вписываются в интерьер любого кабинета и если вы начальник, и если подчиненный. Они не привлекают много внимания, ведь очень важно – никто не должен знать, что это и есть талисман.

Шкатулка из каштана

Можно изготовить самим, ее не надо ни красить, ни декоративно украшать, главное условие – максимально часто прикасаться к ней.

В шкатулку можно ничего и не класть, но она всегда должна оставаться открытой.

Какое действие? Этот оберег позволяет добиться успеха в делах, продвижения по службе; если вы занимаете руководящий пост, он оградит вас от неправильных решений.

Серебряное украшение от сглаза

Серебро – тот металл, что успешно поглощает негативную энергетику. Украшение всегда можно носить с собой, оно не вызовет удивления у окружающих.

Слова заговора

«Силы света призываю, в охранники определяю. Будь мне верным сторожем, беды моей обидчиком. Для удачи и успеха заговариваю, навеки в свои помощники привораживаю. Девять сил в тебе сидит, от лихого глаза меня хранит! На удачу, на успех будь слугой ты мне вовек! Аминь!»

Слова заговора можно читать в любое дневное время, до заката солнца.

Какое действие? Этот амулет поможет «отбивать» от вмешательства в свою ауру чужие дурные взгляды. Если вы заметили, что вас преследуют неудачи, то, возможно, рядом с вами есть сотрудник с дурным глазом.

Перстень с агатом

В старые времена все успешные купцы добывали себе агатовый перстень.

Какое действие? Он помогает склонить чашу весов в вашу сторону.

Амулет Велесовы Дни

Амулет Велесовы Дни

Велес – бог удачи, покровитель охотников, помощник воинов. Носите амулет на шее.

Какое действие? Не даст вам свернуть с правильного пути, поддаться на ложные уговоры нечестных коллег.

Меч и Щит Тетраморф

Меч и Щит Тетраморф

Очень сильный амулет, изготавливается из камня или металла.

Какое действие? Он поможет идти вперед, даже если очень тяжело, защитит от интриг, нападок шефа, поможет проложить прямой путь к долгожданному карьерному успеху.

Молитва на начало дня

«Дай благословение, Христе сыне Божий!

Ко всякому начинанию дай свое наставление.

Привлекаю ангелов себе в помощь.

Пусть подскажут да направят меня.

Пусть удача и успех мне наградою станут.

За мои старания и смирения – удача в подарок.

Прославляю Тебя, Сыне Божий, во веки».