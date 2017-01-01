"Здрасьте, у вас бомба". Кто и зачем "заминировал" пол-России

В эпидемии ложных минирований подозревают заграницу. Российские спецслужбы пока молчат. Sobesednik.ru выяснил детали.

Волна анонимных звонков о якобы минировании различных зданий началась в прошлое воскресенье с Омска. В единый день голосования из-за ложной тревоги на время прекратили работу члены горизбиркома.

С тех пор из-за звонков с угрозами по всей стране эвакуировали свыше 150 тысяч человек с около 500 объектов. Тревогу поднимали в университетах, торговых центрах, отелях и на вокзалах. Лжетеррористы пытались навести панику в Якутске, Рязани, Томске, Иркутске, Хабаровске, Самаре, Ставрополе, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге… Десятки российских городов подверглись телефонным атакам.

В Москве звонившие сообщали о планируемых взрывах в школах, кинотеатрах, Центральном детском магазине, ГУМе рядом с Красной площадью. Ни один из звонков не подтвердился, но правоохранительные органы заверяют, что будут и впредь реагировать на каждую угрозу.

Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин оценил предварительный ущерб от произошедшего в 1 млрд руб.

Полиция и МЧС подробно не комментируют волну со звонками. Делается это по рекомендации ФСБ, которая стремится не спровоцировать уже новых телефонных террористов на повторение «подвигов».

Позиция, с одной стороны, понятная. Однако в ситуации дефицита официальной информации в соцсетях и СМИ со ссылкой на секретные источники выдвигаются пугающие версии происходящего. Так, по одной из них, настоящие террористы хотят посредством череды ложных предупреждений выработать у населения иммунитет к тревожным оповещениям и после этого произвести настоящий теракт.

Сообщается, что звонки осуществлялись посредством IP-телефонии и из-за рубежа. Причем относительно местонахождения телефонных террористов различные источники называют как запрещенное в России «Исламское государство», так и Украину с США.

– Если звонки действительно идут из-за границы, то нужно находить преступников во взаимодействии со всеми странами, задействовать Интерпол. Есть соглашения между государствами по борьбе с терроризмом, к нему можно отнести и телефонный. С помощью современной техники вычислить местонахождение звонивших можно даже в том случае, если использовался защищенный интернет, – сказал в комментарии «Собеседнику» эксперт по борьбе с терроризмом Станислав Веселов. – Да, определенные сложности могут возникнуть с Украиной, но думаю, что на уровне президентов можно говорить о взаимодействии.

Пока же, по словам Веселова, нужно провести профилактические мероприятия среди подростков. Они пытаются копировать лжетеррористов, даже не подозревая, что за это пре­дусмотрена уголовная ответст­венность.