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Вертолёт обстрелял журналистов из ракет на учениях "Запад-2017"

Происшествия

Ушаков Олег 11:50, 19 сентября 2017

Два человека пострадали при пуске ракет класса «воздух-земля» с вертолёта Ка-52 на военных учениях «Запад-2017».   

Портал 66.ru сообщает, что вертолёт Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом, где проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2017».    

В результате ЧП, которое произошло 18 или 17 сентября, пострадали, предположительно, двое журналистов.    

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлёт большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжёлые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — рассказал источник портала.     

18 сентября на YouTube появилось видео с места происшествия. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. 

Напомним, в учениях «Запад-2017» участвуют 12,7 тысячи военных из РФ и Белоруссии, около 70 самолётов и вертолётов, 680 единиц боевой техники, а также 10 кораблей.   

18 сентября за учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин. Глава Белоруссии Александр Лукашенко не смог прибыть на полигон вместе с Путиным якобы из-за несовпадения графиков.  

Учения «Запад-2017» насторожили международное сообщество. Президент Литвы Даля Грибаускайте, к примеру, заявила, что манёвры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.  

 

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