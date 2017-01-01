В Шереметьево усилили меры безопасности из-за угрозы теракта

В столичном аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после ложного звонка о нападении.

«Злоумышленник сообщил о якобы готовности неких лиц в течение 15 минут напасть на аэропорт и самолёты», — рассказал «Интерфаксу» источник.

По его словам, охранники аэропорта, а также полицейские и кинологи обошли все помещения аэропорта. Эвакуация не проводилась. Угроза нападения не подтвердилась.

По данным агентства, в субботу, 16 сентября, в Москве эвакуировали около восьми тысяч человек из-за ложных звонков об угрозе терактов.

Напомним, волна массовых эвакуаций началась в РФ 10 сентября. В связи с анонимными звонками возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.