В Новосибирске судят пенсионера за небрежное хранение оружия, повлекшее гибель ребенка

За убийство 12-летним мальчиком своего друга могут осудить пенсионера, ружье которого стало орудием этого преступления.

75-летнего мужчину, на которого оформлено ружье, ставшего орудием убийства несовершеннолетнего, могут лишить свободы сроком до одного года. В скором времени в Новосибирске состоится суд по этому делу, сообщает «Nation News».

12-летний внук обвиняемого, играя со своим другом, зарядил ружье и случайно выстрелил. Само охотничье ружье ТО3-34Р хранилось в собранном состоянии в шкафу, а рядом с ним находились патроны. По закону ружье должно храниться в металлическом сейфе, который у мужчины был, но в день происшествия оружие оказалось не там.

Следователи обвиняют в случившемся пенсионера. Если вина пожилого человека будет доказана, ему грозит до одного года лишения свободы.