В Ногинском районе Подмосковья найдено тело убитой женщины 

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, тело с признаками насильственной смерти нашли 18 сентября: «Днем 18 сентября 2017 года в одном из домов деревни Починки Ногинского района было обнаружено 56-летнего местной жительницы с множественными ранениями шеи и связанными шнуром руками, и ногами. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)».