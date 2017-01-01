В Москве "заминировали" две районные управы и жилой дом

Во вторник, 19 сентября, в полицию поступили сообщения о минировании пяти зданий.

Как сообщает ТАСС, столичная полиция провела проверку пяти зданий, в том числе жилого дома и управы района Внуково, после анонимных сообщениях о минировнии.

«Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозах взрыва сразу по четырем адресам. Среди них два здания на улице Каменщиков, жилой дом на Болотниковской улице, дом 7, корпус 2, а также здание управы Внуково на улице Спортивной», — сказал источник агентства.

Он добавил, что угроза взрыва не подтвердилась.

Кроме того, по данным агентства «Москва», в полицию также поступило сообщение о минировании в Таганском районе.

«В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в доме 21 на улице Воронцовская. Идет эвакуация. В здании находятся ГБУ "Жилищник" Таганского района, а также местная управа», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания были эвакуированы 100 человек. На месте работают экстренные службы.