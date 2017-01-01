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В ГУВД Москвы опровергли данные о бомбе на Дмитровском шоссе

Происшествия

Легконогих Вячеслав 18:13, 18 сентября 2017

В ГУВД Москвы заявили, что данные об эвакуации жилого дома из-за обнаруженной бомбы не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе московского управления внутренних дел.

Ранее появилась информация, что в жилом доме на Дмитровском шоссе обнаружена бомба, которое было спрятано в сумке на первом этаже здания. Сообщалось, что после обнаружения самодельного взрывного устройства была объявлена эвакуация из дома, а бомба была обезврежена. В ГУВД сведения об эвакуации также не подтверждают.

 

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