В ГУВД Москвы опровергли данные о бомбе на Дмитровском шоссе

В ГУВД Москвы заявили, что данные об эвакуации жилого дома из-за обнаруженной бомбы не соответствуют действительности.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе московского управления внутренних дел.

Ранее появилась информация, что в жилом доме на Дмитровском шоссе обнаружена бомба, которое было спрятано в сумке на первом этаже здания. Сообщалось, что после обнаружения самодельного взрывного устройства была объявлена эвакуация из дома, а бомба была обезврежена. В ГУВД сведения об эвакуации также не подтверждают.