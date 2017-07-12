В Госдуме проводят проверку после кражи хамона с выставки

Во время выставки-презентации Ставропольского края в Госдуме неизвестный украл окорок.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в управлении госслужбы и кадров, инцидент произошел в здании Госдумы на Охотном ряду. «К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов — окорок, хамон», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Также выясняется, кто причастен к краже. При этом источник подчеркнул, что сотрудники Госдумы не могли украсть окорок.