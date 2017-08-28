В центре Ростова-на-Дону пожарные тушат горящий бизнес-центр

21 сентября в центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание. Пожарные работают по третьему рангу сложности.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области, на переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону загорелось высотное здание.

«Десятиэтажное высотное здание горит в центре города по переулку Семашко. Пожарные работают по третьему рангу сложности. Информация о площади пожара и эвакуации уточняется», — сказал собеседник агентства.

Агентство со ссылкой на очевидцев пишет, что горящее здание — бизнес-центр, расположенный рядом с администрацией города.