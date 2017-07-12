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Угрозу теракта сняли после обнаружения муляжа бомбы на ТЭЦ в Москве

Происшествия

Ушаков Олег 08:04, 21 сентября 2017

На ТЭЦ-11 «Мосэнерго» на востоке столицы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. 

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ, что в 05:00 в районе запасных ворот около поста № 2 на ТЭЦ-11 нашли предмет, похожий на бомбу. 

На место вызвали сотрудников МВД и ФСБ России. Примерно в 06:30 выяснилось, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства, не представляющим угрозы. 

«Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», – сообщили в Минэнерго. 

ТЭЦ-11 – обособленное подразделение ПАО «Мосэнерго», станция находится в здании 32 на Шоссе энтузиастов в районе Перово ВАО Москвы.   

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