Уэйн Руни приговорен к сотне часов исправительных работ за нетрезвое вождение

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни по решению суда лишен права водить машину на два года и приговорен к общественным работам.

По информации Daily Mail, уточняется, что продолжительность неоплачиваемых работ составит 100 часов.

Руни свою вину признал полностью, отметив, что сознает значение своего проступка: «Я извиняюсь перед своей семьей, тренером, руководством и всеми сотрудниками "Эвертона". Хочу попросить прощения у болельщиков и всех, кто поддерживал меня. Да, я принимаю приговор суда. Надеюсь, на общественных работах я смогу принести пользу».

Уэйн Руни был арестован ночью 1 сентября по подозрению в нетрезвом вождении автомобиля. По словам задержавших его полицейских, рекордсмен по количеству голов в составе «Манчестер Юнайтед» был заметно пьян. Показатели алкотестера превысили допустимую отметку в три раза.