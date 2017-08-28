Трое пострадали из-за стрельбы по посту полиции в Северной Осетии

Правоохранительные органы ищут неизвестных, обстрелявших пост полиции в Северной Осетии.

Как сообщает РИА «Новости», в ночь на 22 сентября неизвестные в Моздокском районе РСО-Алания в Северной Осетии обстреляли пост полиции и скрылись с места происшествия.

По данным агентства, в результате нападения трое полицейских получили ранения различной степени тяжести.

«С различными травмами они госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», — рассказали в региональном управлении МВД.

Сейчас полицейские ищут подозреваемых.