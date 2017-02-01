Тела зарезанных пенсионерок нашли в квартире на востоке Москвы

В квартире в Новогиреево вечером в воскресенье, 17 сентября, нашли тела двух пенсионерок.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тела пенсионерок обнаружили в квартире по адресу: дом 50, корпус 1, Перовская улица, район Новогиреево, ВАО.

Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в квартире находятся две женщины без сознания.

«По указанному адресу обнаружены тела женщин 1961 года рождения с колото-резаными ранениями груди. На момент обнаружения гражданки были мертвы около двух часов», — сообщил источник.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тел.