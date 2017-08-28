Свыше 50 мигрантов задержали в Москве при попытке отомстить

В Москве задержали более 50 приезжих, планировавших отомстить за избитого гражданина Таджикистана.

Как передаёт РИА «Новости», вечером 20 сентября полицейские пресекли драку у торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре в районе Люблино ЮВАО столицы.

По данным «Интерфакса», на парковке торгового центра собралось около 150 мигрантов, которые хотели отомстить за гражданина Таджикистана, работавшего в «Москве»: мужчину по какой-то причине избили охранники ТЦ, его доставили в больницу №67 с сотрясением мозга.

Источник в правоохранительных органах сообщил о более чем 50 задержанных участников конфликта. В свою очередь, президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил «Интерфаксу», что у торгового центра задержали более 250 человек. Среди задержанных — сотрудник ЧОП, избивший уроженца Таджикистана, и родственники пострадавшего.

По словам Шарипова, в этом ТЦ не первый раз возникает такая конфликтная ситуация.