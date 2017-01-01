Стали известны имена пострадавших в ДТП с участием главкома ВДВ

Помимо главкома ВДВ Андрея Сердюкова, в аварии под Мурманском пострадали еще два офицера и контрактник.

ДТП произошло 15 сентября на трассе «Кола» под Мурманском. Микроавтобус с генерал-полковником Андреем Сердюковым, генерал-майором Владимиром Кочетковым, полковником Олегом Смыковским и старшиной Андреем Батаевым ехал в составе кортежа. Водитель «Шевроле», с которым и произошло столкновение, погиб.

Сам командующий Воздушно-десантными войсками госпитализирован с переломами и ушибами. Другие пассажиры микроавтобуса получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие военные доставлены в военный госпиталь в Североморске.

Находившаяся в «Шевроле» женщина получила травмы средней тяжести. Она доставлена в Мурманскую областную клиническую больницу.