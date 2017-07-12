Спасенный из Москвы-реки подросток прыгал в воду в неположенном месте

В четверг, 21 сентября, спасатели вытащили из Москвы-реки прыгнувшего в нее подростка.

Как сообщает агентство «Москва», тонущего ребенка у набережной Москвы-реки увидела дежурная смена МГППС. Мальчик, по данным агентства, барахтался в воде, пока его не вытащили на берег.

«Мальчик в сознании, в одежде, обе ноги порезаны об острые камни и ракушки, кровоточили. Самостоятельно выбраться из воды не мог, обессилил. Был доставлен на ПСС, оказана первая помощь. Вызвана мама», — сообщили агентству в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

Отмечается, что и мальчик, и его мама отказались от госпитализации. В пресс-службе департамента уточнили, что причиной произошедшего стало то, что ребенок прыгнул в воду с неположенного места.