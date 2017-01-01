Скотланд-Ярд признал терактом взрыв в лондонской подземке

Расследование инцидента на станции «Парсонс-Грин» в метро Лондона перешло в юрисдикцию контртеррористического подразделения.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, утром 15 сентября в одном из вагонов на станции «Парсонс-Грин» в лондонском метро взорвался белый контейнер, несколько пассажиров получили ожоги.

По информации РИА «Новости», Скотланд-Ярд рассматривает ЧП в подземке как теракт.

«На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент», — приводит агентство слова представителя лондонской полиции.

Уточняется также, что расследованием взрыва теперь займется контртеррористическое подразделение.